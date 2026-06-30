人生後半の不安を整理！ おもてなしの会「More Beautiful Life プランナー」

記事ポイント おもてなしの会が2026年6月にプランナー募集開始More Beautiful Life プランナーは高齢者家族の相談員生活・老後相談や施設紹介、見守り同行支援 おもてなしの会が2026年6月にプランナー募集開始More Beautiful Life プランナーは高齢者家族の相談員生活・老後相談や施設紹介、見守り同行支援

おもてなしの会が、「More Beautiful Life プランナー」の募集を2026年6月に正式に開始しました。

「年齢を重ねることを前向きに、美しく生きる社会をつくる」という理念のもと、高齢者やその家族に寄り添う新たな支援モデルとして創設された制度です。

生活や老後に関する相談、施設・専門家の紹介、見守り・同行支援などを通じて、人生後半の不安や悩みを整理し、必要な支援につなぎます。

おもてなしの会「More Beautiful Life プランナー」

募集開始：2026年6月募集対象：人の役に立ちたい方募集対象：高齢者支援に関心のある方募集対象：副業・本業として社会貢献したい方資格：不問費用：50,000円(税込)認定後：名称使用、活動サポート、勉強会参加可

「More Beautiful Life プランナー」は、高齢者やその家族に寄り添い、人生後半の不安や悩みを整理し、必要な支援につなぐ専門的な相談員です。

日本では独居高齢者の増加や家族・地域とのつながりの希薄化により、「相談できる人がいない」「老後の不安を抱えたまま生活している」といった声が年々増えています。

おもてなしの会は、“終活”ではなく「これからの人生を美しく生きるための伴走者」として寄り添う支援モデルとして、プランナー制度を創設しました。

生活や老後の不安を必要な支援につなぐ相談員

主な活動内容：生活・老後に関する相談主な活動内容：施設・専門家(医療・介護・法律等)の紹介主な活動内容：見守り・同行支援・地域での講座・イベント開催主な活動内容：孤立しがちな高齢者のサポート主な活動内容：家族が遠方にいる高齢者のフォロー

「More Beautiful Life プランナー」は、生活や老後に関する相談を受け、施設や専門家へつなぐ役割を担います。

医療・介護・法律等の専門家紹介に加え、見守り、同行支援、地域での講座・イベント開催にも関わります。

孤立しがちな高齢者のサポートや、家族が遠方にいる高齢者のフォローも主な活動です。

「MoreBeautifulLife」が支える5つの分野

生活のサポート生活の整理会いたい施設の紹介土地・建物の買い取り

「MoreBeautifulLife」は、新たに美しい人生をスタートさせる方々を支える事業です。

支援分野は、「生活のサポート」・「生活の整理」・「会いたい」・「施設の紹介」・「土地・建物の買い取り」の5つです。

会いたい人に会うための相談やサポート、持ち家のリフォームの相談、買い取りの相談、移住の相談やサポートも行います。

介護付き老人ホームや移住先の紹介相談

移住のサポート：介護付き老人ホームやマンションの紹介移住先：田舎やリゾート地、海外など相談内容：移住先の紹介や相談

移住のサポートでは、安心を求めている方に介護付き老人ホームやマンションを取り上げます。

新たな場所での思い切ったスタートを求めている方には、田舎やリゾート地、海外などの移住先の紹介や相談を行います。

「MoreBeautifulLife」は、こうした「美しい未来」のための活動を目指しています。

会員様に寄り添うプランナー制度

「MoreBeautifulLife」は、前向きにシニアを生きる活動に焦点をあて、サポートする事業です。

生前に葬儀のこと、お墓の事を考えることや、エンディングノートや遺言を書くことなどに加えて、「美しい人生を生きる」ことを重視します。

会いたい人に会うための相談や移住の相談など、シニア世代をどう過ごすか考えることが特徴です。

プランナー制度の今後の展開

今後の展開：プランナーの全国ネットワーク構築今後の展開：地域ごとの高齢者支援拠点の設置今後の展開：行政・企業・医療機関との連携強化今後の展開：高齢者向けイベント・講座の全国展開

今後は、プランナーの全国ネットワーク構築や、地域ごとの高齢者支援拠点の設置が掲げられています。

行政・企業・医療機関との連携強化、高齢者向けイベント・講座の全国展開も予定されています。

おもてなしの会は、「高齢者が孤立しない社会」「年齢を重ねることを美しく感じられる社会」の実現を目指し、活動を広げていきます。

石田純一氏が語る「More Beautiful Life」の理念

石田純一氏は、「More Beautiful Life」の理念に深く共感しているとコメントしています。

年齢を重ねることをポジティブに捉え、人生をより豊かにしていくためには、寄り添ってくれる存在が必要だと述べています。

プランナー制度が全国に広がることで、多くの方が“美しく生きる力”を取り戻せると感じているというコメントです。

生活や老後の悩みを一人で抱え込まず、医療・介護・法律などの専門家や施設相談へつなぐ身近な窓口として位置づけられています。

見守りや同行支援、地域での講座・イベントなども含まれ、家族が遠方にいる場合や孤立しがちな高齢者の暮らしにも寄り添う制度です。

会いたい人に会う相談や移住先の相談など、人生後半の過ごし方を具体的に考える支援として展開されます。

おもてなしの会「More Beautiful Life プランナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「More Beautiful Life プランナー」はどのような制度ですか？

A. 高齢者やその家族に寄り添い、人生後半の不安や悩みを整理し、必要な支援につなぐ専門的な相談員の制度です。

Q. 「More Beautiful Life プランナー」の主な活動内容は何ですか？

A. 生活・老後に関する相談、施設・専門家(医療・介護・法律等)の紹介、見守り・同行支援、地域での講座・イベント開催などです。

Q. プランナー募集の対象や費用はどうなっていますか？

A. 人の役に立ちたい方、高齢者支援に関心のある方、副業・本業として社会貢献したい方が対象です。

資格は不問で、費用は50,000円(税込)です。

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