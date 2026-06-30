◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ドイツ１―１パラグアイ＝ＰＫ３―４＝（２９日、ボストン競技場）

２０１４年大会以来の決勝トーナメント（Ｔ）進出となったドイツ（ＦＩＦＡランク１０位、Ｅ組１位）と、４大会ぶり５度目の決勝Ｔ進出のパラグアイ（同４０位、Ｄ組３位）が対戦。今大会初となった延長戦でも決着がつかず、１―１のままＰＫ戦に突入すると、パラグアイが４―３で競り勝ち、１６強入りを決めた。

パラグアイは２０１０年南アフリカ大会で日本をＰＫ戦の末に破って８強入りして以来、２度目のＰＫ戦勝利。当時は９０分、延長戦とも無得点。今大会でも９０分、延長戦での勝利はならなかったが、“得意”のＰＫ戦で決勝Ｔ初戦を制した。２００２年日韓大会の決勝Ｔ１回戦ではドイツに０―１で敗れ、Ｗ杯での欧州勢との対戦も４戦全敗だったが、歴史的な白星で雪辱を果たした。

立ち上がりは前半１分、エンシソのシュートから左ＣＫを獲得。アロンソが決定機を迎えたが、ＧＫノイアーの好守に阻まれた。その後はドイツにボールを保持される時間が続いたものの、パラグアイはコンパクトな守備でゴール前を締め、決定機を許さなかった。

耐え続けた末に均衡を破った。前半４２分、右ＣＫの流れから右サイドのガラルサがクロスを上げるとエンシソが頭で合わせて先制。前回決勝Ｔ進出を果たした２０１０年大会では９０分、延長戦とも無得点だったため、この一撃がパラグアイにとって初の決勝Ｔでのゴールとなった。

しかし後半９分に同点とされ、試合は延長戦へ。延長前半１２分には右ＣＫからターのヘディングでネットを揺らされたがが、ＶＡＲの結果ファールで得点は取り消され、難を逃れた。ＰＫ戦ではＧＫヒルが２本のシュートを止める活躍を見せ、チームを勝利に導いた。次戦は７月４日、フランス（Ｉ組１位）とスウェーデン（Ｆ組３位）の勝者と対戦する。

◆パラグアイ ４大会ぶり９回目。ＦＩＦＡランク４０位。アルゼンチン出身のグスタボ・アルファロ監督（６３）が指揮。前回出場の南ア大会は決勝Ｔ１回戦で日本をＰＫ戦の末倒した８強が最高。守備とデュエルに力を入れる。Ｇ・ゴメスが高い統率力を持つ。南米予選は６位で７勝７分４敗。首都アスンシオン。人口は７５０万人。