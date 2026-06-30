赤べこ×酪王の福島づくしシール2種！ アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール」

記事ポイント 福島の縁起物「赤べこ」と乳業ブランド「酪王」のコラボクリスタルシール2種が登場ぷっくり立体のクリスタル素材にホログラム枠を重ねた”福島づくし”の仕上がり各1枚660円(税込)、2026年6月12日より予約受付中・7月上旬から順次発送 福島の縁起物「赤べこ」と乳業ブランド「酪王」のコラボクリスタルシール2種が登場ぷっくり立体のクリスタル素材にホログラム枠を重ねた”福島づくし”の仕上がり各1枚660円(税込)、2026年6月12日より予約受付中・7月上旬から順次発送

アカベコランドは、酪王協同乳業とコラボレーションした「クリスタルシール」2種の予約受付を2026年6月12日より自社オンラインストアで開始しました。

ぷっくりと立体的なクリスタル素材にホログラムの輝きを重ねた、福島のアイコン2つが一枚のシールで出会うコレクターズアイテムです。

アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール」

価格：各1枚 660円(税込)素材・仕様：ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装予約受付開始：2026年6月12日(金)〜発送時期：2026年7月上旬〜(予約分より順次発送)販売チャネル：アカベコランド公式オンラインストア

アカベコランドは、会津の縁起物「赤べこ」をモチーフにしたオリジナル雑貨の企画・製造・販売を行う福島県会津若松市のブランドです。

酪王協同乳業は、「酪王牛乳」「酪王カフェオレ」など福島県民に長く親しまれる乳製品を製造・販売してきた福島県本宮市を拠点とする乳業メーカーで、2021年に酪王乳業と東北協同乳業が対等合併して誕生しました。

福島の「縁起物」と「ソウルドリンク」という、地元の人なら誰もが知る2つのアイコンが出会ったコラボシールは、地元の人には懐かしく、県外の人にはちょっと珍しいお土産やプチギフトにもぴったりな仕上がりです。

酪王協同乳業クリスタルシール volume.1

福島県民おなじみの「酪王牛乳」「農協牛乳」「ふるさと想い牛乳」のパッケージが、ぷっくりキラキラのクリスタルシールになりました。

青の酪王牛乳、赤の農協牛乳など、スーパーや給食で見慣れたパックが大小さまざまなサイズでぎっしり並ぶシートです。

特に注目は、べこの形をした「ふるさと想い牛乳」パック。

赤べこ柄・青べこ柄の2色展開で、”牛乳パックなのにべこ顔”という福島ならではの遊び心が詰まっています。

酪王協同乳業のオリジナルキャラクター「らっくー」や、なみなみ注がれた牛乳グラスのシールも収録されており、乳業ファンにとって見応えのあるラインナップです。

赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョン

福島の縁起物「赤べこ」が、酪王の人気商品パッケージをまとった5種のカラーバリエーションで登場します。

正面・横向き・後ろ姿まで、さまざまなポーズのべこたちが30枚以上たっぷり詰め込まれています。

酪王牛乳べこ：青×白のミルキーカラー酪王カフェオレべこ：ふんわりカフェオレ色酪王いちごオレべこ：ほんのりピンクのいちご色のむのむヨーグルトべこ：さわやかブルー×グリーン農協牛乳べこ：レトロなオレンジカラー

透明感のあるクリスタル素材で、光に当たるとキラキラと輝きます。

手帳やスマホ、お手紙のデコレーションに使えるサイズ感です。

5種それぞれが異なるカラーをまとっているため、酪王の商品ラインナップを覚えながらコレクションを楽しめるシートになっています。

赤べこ独特のぷっくりしたシルエットと、各商品のカラーイメージが重なることで、福島らしい愛嬌のあるシールに仕上がっています。

酪王協同乳業クリスタルシール volume.1と赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョンは、予約商品と通常販売商品で発送時期が異なるため、同梱発送は承れません。

福島の縁起物と県民のソウルドリンクが一枚のシールに凝縮された「酪王協同乳業クリスタルシール」2種の紹介でした。

よくある質問

Q. 2種のクリスタルシールはどこで購入できますか？

A. アカベコランド公式オンラインストアにて予約受付中です。

2026年6月12日より受付が始まっており、発送は2026年7月上旬から予約分より順次行われます。

Q. 2種類のシールをまとめて注文した場合、同梱発送してもらえますか？

A. 予約商品と通常販売商品は発送時期が異なるため、同梱発送は承れません。

Q. 赤べこクリスタルシール 酪王協同乳業バージョンには何枚のシールが入っていますか？

A. 正面・横向き・後ろ姿などさまざまなポーズのべこたちが30枚以上収録されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 赤べこ×酪王の福島づくしシール2種！ アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール」 appeared first on Dtimes.