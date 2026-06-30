セリア歴8年のマニアが家中で愛用！「ズボラでも片付けリバウンドが起こらない！」神収納グッズ

セリアの収納グッズ売り場で人気の『伸縮収納トレー L』を、セリア歴8年のマニアがメイク用品の収納に活用してみました。長さを調整できる構造やスタッキング可能な点を活かし、散らかりやすいコスメを見やすく整理。また、使う場所と戻す場所を明確にすることで、片付けのリバウンドが防げるんです♪

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商品情報

商品名：伸縮収納トレー L

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦15×横21〜33×高さ8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4977425208976

セリアマニアが愛用中！伸縮可能な収納グッズ

セリアの収納グッズ売り場で見つけた『伸縮収納トレー L』は、セリア歴8年の筆者も家中で愛用している定番アイテムです。

Tシャツやインナーウェア、小物類の整理や収納に最適とのことですが、今回はごちゃごちゃしやすいメイク用品の収納に活用してみました。

この収納トレーは、引っ張ることで長さを段階的に調整できるのが特徴。

伸縮幅は約21〜33cm。突起が凹みにしっかりはまり固定できる構造になっています。早速使用していきましょう！

もう片付けリバウンドしない！『伸縮収納トレー L』

これまでメイク用品の収納が散らかってしまう原因は、コスメを一度ポーチに入れてから収納カゴにしまうという流れにありました。

ポーチの中で細かいアイテムが見つけにくくなったり、元の場所に戻しにくかったり…気が付くと収納カゴが物で溢れている状態に。

そこでこの収納トレーを2つ並べ、さらに積み重ねて使用することで、中身がひと目で分かるように改善しました。

実は見逃されがちですが、スタッキングできる点もこの商品の魅力です。

細々したアイテムはスタッキングしたトレーの中へ、空いたスペースにはデオドラントスプレーなどの背の高いものを配置してバランスを取っています。

メイクをする際は、トレーだけを取り出してその中で完結できるため、使い勝手も非常に良くなりました。

メイクブラシなどの細かいツールは、同じセリアの伸縮収納トレーを活用して整理しています。

スタッキングしたトレーの内訳はこんな感じ。

コスメの種類ごとにざっくり仕分けをして、あえて細かく仕切らないことで、戻すハードルが劇的に低くなりました。どこに何を戻すかが明確になったので、片付けのリバウンドが起きにくくなったのが嬉しいポイントです。

今回はセリアの『伸縮収納トレー L』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。