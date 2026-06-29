遠く困難な目標を達成するためには、中間目標を作ることが欠かせない。しかし、ただ日割りで計算すればよいかというと、話はそんな単純ではない。タスクの種類によっては、計画を前倒しで進めないといけない場合もあるのだ。「目標の絶対達成」請負人として200社以上を支援してきた筆者が、ケースごとに中間目標の立て方を指南する。※本稿は、経営コンサルタントの横山信弘『目標達成の全スキル』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。

「目標を達成する人」は

出発地・経由地・目的地を見ている

目標を達成する人は、ゴールだけを見ていません。「出発地・経由地・目的地」という3点で目標を捉え、中間目標を置くことで挫折を防ぐ考え方を解説します。

ここから紹介する「中間目標」の考え方を取り入れることで、あなたの目標達成力は格段に高まります。その中間目標をよりイメージしやすくするために、ここでは「経由地」という表現を使って説明していきます。

目標設定をするときは、次の3つの地点を意識して整理してみましょう。

1.出発地（現状）

2.経由地（中間目標）

3.目的地（最終目標）

たとえば山登りにたとえると……目的地は、山の頂上（ゴール）です。出発地は、今いる場所（スタート）です。経由地は、山の中腹にあるチェックポイント（山小屋や分岐点）です。

もしあなたが、「朝8時に登り始め、14時に頂上へ到着する」という目標を立てたとします。その際、ただ頂上を目指して歩くのではなく、「10時には5合目の山小屋を通過する」「12時には8合目の分岐点にいる」とあらかじめ決めておけばどうでしょうか。

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