山田優、ジェジュンと“特別なあだ名”で呼び合う“意外な交友関係”が発覚「日本人の友達の中で唯一…」
モデルのSHIHO（50）が、30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で格闘家・秋山成勲（50）の友人である歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン／40）とのコラボ動画を公開し、ジェジュンとモデルの山田優（41）との意外な交友関係が明らかになった。
【動画】ジェジュン「日本人の友達の中で唯一」 山田優と呼び合う“特別なあだ名”
SHIHOは「夫の親友・ジェジュンを味方につけてきました〜（feat. ドン・キホーテ、ウイスキーバー）」と題した動画で、ジェジュンと初めて対面し、親交を深める様子を公開。ジェジュンは、撮影までに秋山から約3回も連絡があったことを明かし、親交が深いことをのぞかせている。
2人は親しみやすいあだ名で呼び合うことになり、当初ジェジュンは「SHIHOさん」と呼んでいたが、SHIHOは「少し距離がある」と微妙な反応。より親しみやすい呼び方を提案し、「しーしー」や「しほりん」といった候補を挙げると、ジェジュンは「しほりんはめっちゃかわいいけど、僕が呼ぶのは…」と照れつつも最終的に「しーしー」と呼ぶことに決定した。
一方、ジェジュンのあだ名については、SHIHOから「ジュンジュン」が提案されたが、韓国の上下関係を重んじる文化で育ったジェジュンは戸惑いを見せる一幕もあった。その後、友人の山田が「日本人の友達の中で唯一『ジェ』と呼んでくれた」という意外な交友関係を明かした。
最終的に、ジェジュンの呼び名は、ファンからの愛称でもある「ジェジェ」に決定。2人は“友達のようなあだ名”によって距離が縮まった様子を見せていた。
コメント欄には「ジェジュンと山田優がジェと優って呼び合う仲」「ジェジュンが山田優と知り合ったのは歌手としてだったのかな？」「ものすごーくおもしろかった」などの反響が集まっている。
【動画】ジェジュン「日本人の友達の中で唯一」 山田優と呼び合う“特別なあだ名”
SHIHOは「夫の親友・ジェジュンを味方につけてきました〜（feat. ドン・キホーテ、ウイスキーバー）」と題した動画で、ジェジュンと初めて対面し、親交を深める様子を公開。ジェジュンは、撮影までに秋山から約3回も連絡があったことを明かし、親交が深いことをのぞかせている。
一方、ジェジュンのあだ名については、SHIHOから「ジュンジュン」が提案されたが、韓国の上下関係を重んじる文化で育ったジェジュンは戸惑いを見せる一幕もあった。その後、友人の山田が「日本人の友達の中で唯一『ジェ』と呼んでくれた」という意外な交友関係を明かした。
最終的に、ジェジュンの呼び名は、ファンからの愛称でもある「ジェジェ」に決定。2人は“友達のようなあだ名”によって距離が縮まった様子を見せていた。
コメント欄には「ジェジュンと山田優がジェと優って呼び合う仲」「ジェジュンが山田優と知り合ったのは歌手としてだったのかな？」「ものすごーくおもしろかった」などの反響が集まっている。