東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.94 高値161.98 安値161.61
162.45 ハイブレイク
162.21 抵抗2
162.08 抵抗1
161.84 ピボット
161.71 支持1
161.47 支持2
161.34 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1422 高値1.1431 安値1.1380
1.1493 ハイブレイク
1.1462 抵抗2
1.1442 抵抗1
1.1411 ピボット
1.1391 支持1
1.1360 支持2
1.1340 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3258 高値1.3262 安値1.3191
1.3354 ハイブレイク
1.3308 抵抗2
1.3283 抵抗1
1.3237 ピボット
1.3212 支持1
1.3166 支持2
1.3141 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8077 高値0.8104 安値0.8072
0.8129 ハイブレイク
0.8116 抵抗2
0.8097 抵抗1
0.8084 ピボット
0.8065 支持1
0.8052 支持2
0.8033 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.94 高値161.98 安値161.61
162.45 ハイブレイク
162.21 抵抗2
162.08 抵抗1
161.84 ピボット
161.71 支持1
161.47 支持2
161.34 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1422 高値1.1431 安値1.1380
1.1493 ハイブレイク
1.1462 抵抗2
1.1442 抵抗1
1.1411 ピボット
1.1391 支持1
1.1360 支持2
1.1340 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3258 高値1.3262 安値1.3191
1.3354 ハイブレイク
1.3308 抵抗2
1.3283 抵抗1
1.3237 ピボット
1.3212 支持1
1.3166 支持2
1.3141 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8077 高値0.8104 安値0.8072
0.8129 ハイブレイク
0.8116 抵抗2
0.8097 抵抗1
0.8084 ピボット
0.8065 支持1
0.8052 支持2
0.8033 ローブレイク