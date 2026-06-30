東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.94　高値161.98　安値161.61

162.45　ハイブレイク
162.21　抵抗2
162.08　抵抗1
161.84　ピボット
161.71　支持1
161.47　支持2
161.34　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1422　高値1.1431　安値1.1380

1.1493　ハイブレイク
1.1462　抵抗2
1.1442　抵抗1
1.1411　ピボット
1.1391　支持1
1.1360　支持2
1.1340　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3258　高値1.3262　安値1.3191

1.3354　ハイブレイク
1.3308　抵抗2
1.3283　抵抗1
1.3237　ピボット
1.3212　支持1
1.3166　支持2
1.3141　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8077　高値0.8104　安値0.8072

0.8129　ハイブレイク
0.8116　抵抗2
0.8097　抵抗1
0.8084　ピボット
0.8065　支持1
0.8052　支持2
0.8033　ローブレイク