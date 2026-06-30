特別審査員として登場した元AKB48の峯岸みなみが、アイドルグループでセンターになりやすい子の意外な特徴を明かした。

【映像】“センターになりやすい子”の特徴

ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』が放送された。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティである。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。今回は、番組から誕生したギャルモデル3人組「ケムリ三銃士」（田中るる、わだあり、HINA）のセンター争奪戦を実施した。

特別審査員として峯岸みなみが緊急参戦した。くっきー！から「センターはあるんですか？」と問われた峯岸は「一度たりとも無いですが……」と答え、笑いを誘った。しかし、「2列目後ろからずっと見てたんで」「センターよりセンター分かってると思う」と豪語した。

松井ケムリが「どんな子がセンターになれるんですか？」と尋ねると、峯岸は「秋元康系列で言うと、センターは欲しがらない子が」と明かした。他のメンバーから「逆に!?」と驚きの声が上がる中、峯岸は「結構、イヤイヤやってるのに、スポット当たったら輝いちゃう、みたいなの秋元先生大好きです」と説明した。これを聞いたくっきー！が、自己主張の激しいギャルたちを見て「そしたらもう、ケムリ三銃士無理だな」と結論づけ、スタジオは大きな笑いに包まれた。