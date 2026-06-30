女優・小林綾子が26日、自身のインスタグラムで久しぶりの場所を訪れたことを伝え、手にしていたアイテムも含め反響を呼んでいる。



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小林は「久しぶりに日活撮影所へ。」と記し、傘をさしながら「日活調布撮影所」と書かれた看板のある門の前でのショットをアップ。「初めて日活に来たのはたしか小学校1.2年生の頃。」と明かし、「映画『スローなブギにしてくれ』の撮影の時でした 懐かしいわぁ。」と続けた。



小林は1972年生まれ。社会現象となった83年から84年に放送されたNHK連続テレビ小説「おしん」で主人公の幼少期を演じた。81年製作の「スローなブギにしてくれ」は女優・浅野温子が主演し、高校生の少年と家出少女を描いたストーリー。シンガー・ソングライターの南佳孝の主題歌「スローなブギにしてくれ (I want you)」もヒットした。



まだ10歳になる前、「おしん」以前の作品になる。小林は「その後もお世話になっていますが、撮影所ってなぜかワクワクしますね」とつづった。ファンからは「南佳孝さんの挿入歌が印象的でした」「映画黄金時代の歴史ある名前」といったコメントのほか、「さすが mont―bellの山傘ですね」と山の日アンバサダーを務めるなど、登山写真を数多く投稿している小林が持っている傘も注目されていた。



（よろず～ニュース編集部）