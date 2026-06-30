貫地谷しほり、独立後の最新ショット公開 透明感あふれる姿に反響「子を産んでのこの体型素晴らしい」「美しすぎる」
俳優の貫地谷しほり（40）が13日、自身のインスタグラムを更新。信頼するスタッフたちと作り上げたという自身の新公式ホームページを開設したことを報告し、ノースリーブ姿の妖艶な最新ショットを公開した。
【写真】「子を産んでのこの体型素晴らしい」40歳・貫地谷しほりの最新ショット
貫地谷は「大好きな人達に協力してもらって 今の私を撮ってもらいました」とつづり、緑豊かなロケーションの中で黒のキャミソールを身にまとったショットをアップ。凛とした表情でカメラを見つめる姿は、美しく引き締まった肩のラインや透明感あふれる美肌が際立つ、大人の色気あふれる1枚となっている。
撮影を振り返り、過去に刊行したフォトエッセイ以来の付き合いだというカメラマンの土井文雄氏について「むかーし出したフォトエッセイの時に肌の露出のある写真を撮らなければならないとなり、2人とも正解が分からず悩んで悩んで一緒に頑張ったのは良い思い出です。笑」とエピソードを告白。さらに、メンタル面も含めて長年支えてくれているヘアメイクの北一騎氏をはじめ、現場に駆けつけてくれた大切な仲間たちへの感謝を言葉に尽くした。
また、新しく開設されたホームページのビジュアルについて、今回のまごころが詰まった写真が使用されていることを明かし「自分でClaudeで作ってみました笑 子供が寝た後にちまちまと」とつづり、ホームページ自体を自ら制作したという驚きの裏話も披露。「土井さん、北さん、サポートしてくれたみんな、本当に本当にありがとうございました。わたし頑張りますね！」と、新たな一歩へ向けて意気込みを語っている。
コメント欄には「一層お綺麗になられていて……」「美しすぎる」「ステキだ〜」「しっとりお姉さんにならはったねぇ」「ほんまに憧れます」「超絶、キレイ！」「子を産んでのこの体型素晴らしいですわ」などと、ファンから温かい声が寄せられていた。
貫地谷は、1985年12月12日生まれ、東京都出身。A型。中学2年生のときにスカウトされ芸能界入りし、2002年の映画『修羅の群れ』で俳優としてデビュー。19年9月、一般男性と結婚。今年3月に所属事務所を退所し、4月より独立することを発表。24年12月に第1子を出産したことを報告した。
【写真】「子を産んでのこの体型素晴らしい」40歳・貫地谷しほりの最新ショット
貫地谷は「大好きな人達に協力してもらって 今の私を撮ってもらいました」とつづり、緑豊かなロケーションの中で黒のキャミソールを身にまとったショットをアップ。凛とした表情でカメラを見つめる姿は、美しく引き締まった肩のラインや透明感あふれる美肌が際立つ、大人の色気あふれる1枚となっている。
また、新しく開設されたホームページのビジュアルについて、今回のまごころが詰まった写真が使用されていることを明かし「自分でClaudeで作ってみました笑 子供が寝た後にちまちまと」とつづり、ホームページ自体を自ら制作したという驚きの裏話も披露。「土井さん、北さん、サポートしてくれたみんな、本当に本当にありがとうございました。わたし頑張りますね！」と、新たな一歩へ向けて意気込みを語っている。
コメント欄には「一層お綺麗になられていて……」「美しすぎる」「ステキだ〜」「しっとりお姉さんにならはったねぇ」「ほんまに憧れます」「超絶、キレイ！」「子を産んでのこの体型素晴らしいですわ」などと、ファンから温かい声が寄せられていた。
貫地谷は、1985年12月12日生まれ、東京都出身。A型。中学2年生のときにスカウトされ芸能界入りし、2002年の映画『修羅の群れ』で俳優としてデビュー。19年9月、一般男性と結婚。今年3月に所属事務所を退所し、4月より独立することを発表。24年12月に第1子を出産したことを報告した。