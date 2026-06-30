【W杯2026】松木安太郎“日本代表に足りない点”聞かれ…悩みながらコメント 玉川徹は「拍手喝采で迎えたい」
6月30日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）では、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦の日本VSブラジルで、日本が1-2で惜敗したことを受け、松木安太郎氏が思いを語る一幕があった。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
松木氏は、代表の中で印象に残った選手について「みんなよかったと思いますね。ゴールキーパーが最後のところで全部止めていましたから。すごく印象的です」とコメント。その上で、試合展開について「この一歩が…前半の戦いぶりと、ガラッと後半から変えられるブラジル。日本が困るような戦い方をやってきた、試合巧者のブラジル。本当にいいチームだった」と賛辞を送った。
玉川徹氏も「惜しかったんですよね。惜しかっただけじゃなくて、素人ながら、この間ずっと見てきましたけど、日本がどんどん強くなってきていますよね。そこがすばらしい。ずっと進歩を続けている。（帰国する際には）拍手喝采で迎えたいですね」と呼びかけた。
羽鳥慎一アナから「日本代表に足りないところは？」と向けられた松木氏は「いやーもう本当に少しだと思います。決着をつけるところの強さ、うまさ、ブラジルがありました。勝負を分ける攻撃力ですかね、そこがもっと力をつけるべきなのかな」と語っていた。
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松木氏は、代表の中で印象に残った選手について「みんなよかったと思いますね。ゴールキーパーが最後のところで全部止めていましたから。すごく印象的です」とコメント。その上で、試合展開について「この一歩が…前半の戦いぶりと、ガラッと後半から変えられるブラジル。日本が困るような戦い方をやってきた、試合巧者のブラジル。本当にいいチームだった」と賛辞を送った。
羽鳥慎一アナから「日本代表に足りないところは？」と向けられた松木氏は「いやーもう本当に少しだと思います。決着をつけるところの強さ、うまさ、ブラジルがありました。勝負を分ける攻撃力ですかね、そこがもっと力をつけるべきなのかな」と語っていた。