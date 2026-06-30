「正直、腹が立った」塩貝健人の“恐れ知らず発言”に本音爆発　ブラジル代表FWが試合直後の“挑発行為”の真意を告白「誰を相手にしているのかを理解してくれたらと」【W杯】

試合後、日本の選手を気遣ったクーニャ(C)Getty Images

ブラジルにとって意地の勝利だった。

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表は日本代表に2-1で勝利。2002年の日韓大会以来となる世界一に向けた一歩を踏み出した。

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29分に自陣でのパスからカウンターを受け、佐野海舟の先制弾を献上したブラジルだったが、0-1で迎えた後半に反撃を開始。56分にカゼミーロの打点の高いヘディングシュートで同点とすると、ワンサイドゲームを展開。身体を張った守りで瀬戸際で耐えていた日本を追い詰め、延長戦も見え始めた後半アディショナルタイム5分にガブリエウ・マルティネッリが決勝ゴールを鮮やかに決めた。

土壇場で勝負強さを発揮したブラジル。その試合後、ブラジル・メディア『UOL』によれば、現地の中継にFWのマテウス・クーニャが、塩貝に向かって5と示しながら「こっちは5回も（W杯を）優勝してるんだ。調子に乗るなよ」と叫ぶ姿が映されていたという。

セレソン（ブラジル代表の愛称）戦士たちが、塩貝に警告した理由は、試合前の騒動にあった。21歳の若武者は日本のメディアからブラジルの印象について問われた際に「昔は強かったけれど、今はどうなんですか？」と語っていたためだ。