「正直、腹が立った」塩貝健人の“恐れ知らず発言”に本音爆発 ブラジル代表FWが試合直後の“挑発行為”の真意を告白「誰を相手にしているのかを理解してくれたらと」【W杯】
試合後、日本の選手を気遣ったクーニャ(C)Getty Images
ブラジルにとって意地の勝利だった。
現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表は日本代表に2-1で勝利。2002年の日韓大会以来となる世界一に向けた一歩を踏み出した。
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29分に自陣でのパスからカウンターを受け、佐野海舟の先制弾を献上したブラジルだったが、0-1で迎えた後半に反撃を開始。56分にカゼミーロの打点の高いヘディングシュートで同点とすると、ワンサイドゲームを展開。身体を張った守りで瀬戸際で耐えていた日本を追い詰め、延長戦も見え始めた後半アディショナルタイム5分にガブリエウ・マルティネッリが決勝ゴールを鮮やかに決めた。
土壇場で勝負強さを発揮したブラジル。その試合後、ブラジル・メディア『UOL』によれば、現地の中継にFWのマテウス・クーニャが、塩貝に向かって5と示しながら「こっちは5回も（W杯を）優勝してるんだ。調子に乗るなよ」と叫ぶ姿が映されていたという。
セレソン（ブラジル代表の愛称）戦士たちが、塩貝に警告した理由は、試合前の騒動にあった。21歳の若武者は日本のメディアからブラジルの印象について問われた際に「昔は強かったけれど、今はどうなんですか？」と語っていたためだ。
一連の発言はブラジル国内で誇張されて伝わり、「傲慢」とも揶揄された。だからこそ、ブラジルイレブンは塩貝に対して黙っていなかったわけである。
大手紙『O Globo』は、挑発的なジェスチャーを向け、「彼にきっちり言い返してやるのがいいと思った。次からはもっと落ち着いて、自分が誰を相手にしているのかを理解してくれることを願っている」としたクーニャのコメントを伝えている。そこには、母国を背負う強い想いが滲んだ。
「日本のサッカーが、ここまで成長している姿を見るのは素晴らしいと思ったし、彼らへの深いリスペクトの気持ちは常にある。個人的には最高のサッカーをする代表チームの一つだとも思っている。だからこそ、あの場面で僕が言いたかった想いはただ一つ。『君たちがブラジルについて語るなら、こっちが5つの星を持っていることを忘れてはならない』ということだけだった。残念だけど、あの選手（塩貝）は僕らの代表についての知識不足を露呈した。
それは、このユニホームがいかに重みのあるものなのか。そして僕らがその重圧を背負うためにどれほど努力してきたかってことだ。あの瞬間、僕は個人的な想いじゃなく、舞台裏で支えてくれているすべての人々のために言ったんだ。ブラジル人ですらない人間に僕たちの代表のことをああいう風に語られるのは、正直言って、腹が立った。僕たちが自分たちのことを話す分にはまだ許せるけどね……」
何気なく発せられた言葉は、結果的に、誇り高きブラジルイレブンに火をつけてしまったとも言えるのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]