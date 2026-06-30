トッププロのスイング自己分析

宮田成華プロに自身のスイング写真を見てもらってどこに気をつけて振っているのかを解説してもらった。

リラックスして構えてアドレスをつねに一定する

アドレスはリキまず自然体で構えて、ボール位置や体との距離感に違和感が出ないようにしています。バックスイングはヘッドをインに引きすぎない、フェースが開きすぎないように注意。ダウンスイングでは右肩がかぶってこないことと、上体が左に突っ込まないことを強く意識しています。このときのスイングは、意識していることができているのでＯＫですね。

バランスのいいフィニッシュをとってスムーズに振る

自然体とバランスを強く意識しています！（宮田）

ダウンスイングで右肩と右ヒザが前に出ないように気をつけると、クラブを下ろす広いスペースができるのでタメを作って振り下ろせる。振り抜きもよくなるので、バランスのいい美しいフィニッシュがとれる

気になる点は、ダウンスイングで右カカトが上がるのをもうちょっとガマンして、右ヒザを「前に」ではなく「内側に」動かせたらいいですね。クラブを振り下ろせる広いフトコロができるので、インパクトがつまりにくくなるし、クラブを立てて下ろしやすくもなります。

最終的にバランスのいいフィニッシュができますが、フィニッシュのバランスがいいということは、スムーズに振れているということ。スイング全体がよくなりますよ。

いかがでしたか？ ぜひ、解説を参考にして、練習してみてください。

宮田成華

●みやた・なるは／1997年生まれ、東京都出身。165cm。

写真＝高橋淳司