今年2月に出産・岡田結実、産後のリアルな本音を吐露「いっそのこと産前体重を忘れます」 親友からの言葉には感動
タレントの岡田結実（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットとともに、産後の体型維持に苦戦するリアルな胸の内を明かした。
【写真】「残り2キロが全然痩せん!!!!」産後のリアルな本音を吐露しつつも爽やかな岡田結実
投稿では「こーんなすました顔していますが、残り2キロが全然痩せん!!!!!!!ほんまにやせん!!!!産前体重を忘れますいっそのこと。って常々思っております。岡田です」と、ユーモアを交えつつ切実な本音を吐露している。
続けて、海外から帰国した親友を交え、いつものメンバーで集まったことを報告。「最終的にみんな、痩せたいねー。って会話になりました。笑」と変わらない友人たちとのやり取りを明かしつつ、「おかえり親友。お母さんの顔になったねって言われたのが個人的に感慨深いものがありました」と、母となった自身に向けられた言葉に深く胸を打たれた様子をつづった。
さらに「今年で26歳まだまだ人生輝かせてしていくぞっーーー!!」と、新米ママとしてのこれからの人生へ向けて、力強くポジティブな意気込みで締めくくっている。
岡田は、2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月に第1子を出産したことを発表した。
【写真】「残り2キロが全然痩せん!!!!」産後のリアルな本音を吐露しつつも爽やかな岡田結実
投稿では「こーんなすました顔していますが、残り2キロが全然痩せん!!!!!!!ほんまにやせん!!!!産前体重を忘れますいっそのこと。って常々思っております。岡田です」と、ユーモアを交えつつ切実な本音を吐露している。
続けて、海外から帰国した親友を交え、いつものメンバーで集まったことを報告。「最終的にみんな、痩せたいねー。って会話になりました。笑」と変わらない友人たちとのやり取りを明かしつつ、「おかえり親友。お母さんの顔になったねって言われたのが個人的に感慨深いものがありました」と、母となった自身に向けられた言葉に深く胸を打たれた様子をつづった。
さらに「今年で26歳まだまだ人生輝かせてしていくぞっーーー!!」と、新米ママとしてのこれからの人生へ向けて、力強くポジティブな意気込みで締めくくっている。
岡田は、2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月に第1子を出産したことを発表した。