¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡ÈÁÐ»Ò°é»ù¤Î¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¡É ¾Ò²ð¡ÖÊÝ°é±à¤ª¤¯¤ê¤à¤«¤¨¤Ï¥³¥ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤·¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡Êú¤Ã¤³¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò³¨Æüµ¤Ç¸ø³«
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬6·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºßÊ³Æ®Ãæ¤ÎÁÐ»Ò°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¼êÉÁ¤¤Î¡É³¨Æüµ¡É¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡ÈÁÐ»Ò°é»ù¤Î¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¡É ¾Ò²ð¡ÖÊÝ°é±à¤ª¤¯¤ê¤à¤«¤¨¤Ï¥³¥ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤·¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡Êú¤Ã¤³¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò³¨Æüµ¤Ç¸ø³«
¡Ö¤Õ¤¿¤´¥Þ¥Þ Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤È¡¢Êú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¡ÖÄï¤¯¤ó¡×¤Î»Ñ¤¬¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê°é»ùÍÑÉÊ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡È°é»ù¤ÎÉéÃ´¤ò·ã¸º¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡É ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ë¥´¤ÎÊú¤Ã¤³¥Ð¥Ã¥°¡×¡£¸ª¤«¤é²¼¤²¤ë¥Ð¥Ã¥°·¿¤Ç¡Ö¤Ò¤ç¤¤¤Ã¤ÈÄï¤¯¤óºÂ¤é¤»¤ë¡ª¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆºÂ¤ë¤è¡£ÊÝ°é±à¤ª¤¯¤ê¤à¤«¤¨¤Ï¥³¥ì¥¬¥¤¥¤¡×¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¼«¿È¤Î ¡È»þÃ»ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É ¤È¤·¤Æ¡Öwosado¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ä¤±¤Þ¡×¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËèÄ«Ë»¤·¤¯¤Æ»õ¤ß¤¬¤¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Þ¤Ä¤²¥µ¥µ¥Ã¤È¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¿À¡ª¡ª¤³¤ì¤Ê¤·¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ë»¤·¤¤ÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÁÐ»Ò¤¬ËèÆüÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¶Ì¤³¤í¤³¤í¡õ¥«¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¤ï¤Ê¤²¡×¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆËèÆü²Î¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¥é¥¥é¤¦¤¿¤¨¤Û¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤â¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ò¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³¨Æüµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤«¤éÀþ¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤¬¥Þ¥Þ¤ÎÄ«Ë»¤·¤¤ÃæÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³¨Æüµ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¼¹É®¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò¡£
¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀâÆÀÎÏÈ´·²¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¸÷¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û