◆米大リーグ ブルージェイズ―メッツ（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・メッツ戦のスタメンに「４番・三塁」で名を連ね、試合前にはメッツ・千賀滉大投手（３３）と談笑するなど、旧交を温めた。

試合前練習を終えて一旦、クラブハウスに戻っていた岡本が再びグラウンドに出てきた。メッツの打撃練習中、岡本を待っていた千賀と笑顔で再会。約１５分間、センター付近で楽しそうに語り合う２人の姿があった。

岡本は巨人の４番、千賀はソフトバンクのエースとして、ＮＰＢでは日本シリーズや交流戦などで幾多の名勝負を繰り広げ、カナダの地で再び巡り合った。岡本の誕生日は６月３０日。日本時間ではこの日が３０歳の誕生日だ。

千賀は前日２８日（同２９日）の本拠地・フィリーズ戦でリリーフ転向後初登板。シュワバーに本塁打を浴びて敗戦投手となり、５回を投げ球数は８０球。ブルージェイズ３連戦での登板の可能性は低そうだ。岡本は２６日（同２７日）に１９号を放った後、直近２試合はノーヒット。チームは今季ワーストタイの６連敗と苦しんでいる。シュナイダー監督は「連敗中は先発が序盤に失点し、攻撃がなかなか序盤に得点できずに苦しい展開となっている。投打の両方で、早めにリズムに乗りたい」と連敗ストップに意気込んでいる。