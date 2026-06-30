◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

英公共放送「ＢＢＣ」はブラジル戦の「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ」に先制点を挙げた日本代表ＭＦ佐野海舟をあげた。勝者から選出されるのが一般的だが、佐野のパフォーマンスがブラジル代表選手の誰よりも輝いていたと評価された。

「ＢＢＣ ＳＰＯＲＴ」の電子版は視聴者から投票を募り最も評価が高い選手を決める。佐野には「７・８３」をつけた。２位はＧＫ鈴木彩艶で「７・８０」。３位はＦＷ前田大然で「７・６２」。７点台に日本代表が１２人も並び、ブラジルの最高得点は決勝ゴールを挙げたＦＷマルチネリで「６・７８」だった。

試合リポートでは、「ブラジルに敗れたことを恥じることはない。しかも、彼らを追い詰めたのだから」と日本代表の戦いぶりを称賛。ただ、「森保ジャパンにとってみれば、高い目標を掲げていたにも関わらず、三笘や遠藤を負傷で失い、３２強で敗退したのは大きな失望であろう」と付け加えた。とりわけ、前半に関しては「強固に守り、カウンターで得点した」と完璧なゲーム運びだったとし、「佐野の代表初得点は典型だった」と補足した。

ただ、後半アディショナルタイムに決勝点を献上したことについて「たった一つのミスが大きな代償を払うことになった」と評価していた。