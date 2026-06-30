人気芸人の奥さんが…家庭内で起きたことをリーク！隠し撮りで“あられもない姿”を公開

6月30日（火）の『ロンドンハーツ』では、「奥さんがロンハーに告白！芸人家庭内リーク」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

何も企画を聞かされずスタジオに呼び出されたのは、赤木裕（たくろう）、鬼越トマホーク（金ちゃん、良ちゃん）、ケツ（ニッポンの社長）、小宮浩信（三四郎）、高野正成（きしたかの）、那須晃行（なすなかにし）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）の売れっ子芸人9名。

彼らに待ち受けていたのは、番組が奥さんとコンタクトを取り、旦那の家での行動や家庭内で起きた事をリークしてもらう禁断の企画だ。

前回、超ド級リークでボロが出かけたが…今回はどんなヒミツが出てくるのか。

「白米は絶対に炊き立て!!」ちゃんぴおんず・大崎は、結婚した瞬間豹変？ 意外にも亭主関白な姿に、嫁の友達もドン引き…。

さらに、奥さんから入手した旦那の家での隠し撮りで三四郎・小宮や鬼越トマホーク・良ちゃんはあられもない姿を公開。

なすなかにし・那須は、あるものが見えている？ ニッポンの社長・ケツはなんでもお金で解決？

さらに、きしたかの・高野は夫婦での生々しい夜を公開で赤面必至？ 芸人の知られざる素顔がまだまだ飛び出す。