8月7日に公開される『ミニオンズ＆モンスターズ』の本予告と場面写真が公開された。

参考：『ミニオンズ＆モンスターズ』本ポスター＆特別ビジュアル公開 ムビチケ特典第2弾も発表

全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）を記録するアニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された、洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりの新作となる。

原始時代から最強最悪のボスを求めて彷徨い続けるミニオンズがたどり着いたのは、なんと“映画の都”ハリウッド。ひょんなことから映画スタジオに入り込み、自分たちで“モンスター映画”を作ろうと大はりきり。本物のモンスターを召喚するが、現れたのはまさかの想定外。果たして映画にぴったりの“最強のモンスター”は見つかるのか。

日本語吹替版キャストには、ミニオンたちの夢をサポートする映画監督マックス役として、シリーズ初参加となる松平健が出演。ミニオンズの新たなボス候補ドート役を千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役を鈴木愛理、さらに謎多きモンスター・グーミー役を山寺宏一、個性的なモンスターコンビのフィリップス役とハワード役をバッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優のメリー役をLiSAがそれぞれ務める。

公開された本予告には、最強最悪のボスを求めて霧に包まれた大海原の船旅を続けるミニオンズ一行の姿が。船上で出会い、友達となったジェームズとヘンリー、そしてエドは、ボス探しよりももっと楽しい夢を見つける。ジェームズたちの“夢”、それはドキドキとワクワクが詰まった“映画撮影”だった。ジェームズたちは迫力満点のモンスター映画の構想を思いつき、映画監督のマックス（松平健）に相談するも「モンスター役はどうする？」と質問され、撮影にピッタリの映えるモンスターを呪文で召喚することに。しかし、召喚できたのは小さな緑色のモンスター“グーミー”（山寺宏一）だった。「超怖いモンスターを知っているよ！」と語るグーミーの協力の下、フィリップス＆ハワード（バッテリィズ）ら凄まじいパワーを持つモンスターたちが次々と現れたことで、街は大ピンチに。「この惑星にあるすべてのものをぶっ壊すんだ！」とついにグーミーの真の狙いが明らかになり、ハリウッドの街はパニックに陥る。危機が迫るジェームズを命がけで救おうとするヘンリー。果たして、ジェームズ、ヘンリー、エド、そしてミニオンズは大混乱のハリウッドを救うことができるのか。

あわせて公開された場面写真では、ミニオンズが繰り広げる予測不能な大冒険の一端が明らかに。最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズの姿をはじめ、思わず胸が躍る新たな出会いの数々が切り取られている。また、映画製作に心を奪われたジェームズ、ヘンリー、エドが、撮影に夢中になる姿も。カメラを手に目を輝かせるミニオンズや、真剣な表情で撮影に挑む仲間たちの様子からは、彼らが見つけた新たな“夢”への高鳴りが伝わってくる。さらに、迫力満点の“モンスター映画”を撮るという夢に向かって突き進むジェームズたちの前には、謎に包まれた緑色のモンスター“グーミー”をはじめ、個性豊かなモンスターたちが次々と出現する。（文＝リアルサウンド編集部）