サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。失点につながるボールロストとなった田中碧のインスタグラムには、ファンからコメントが続々と寄せられた。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

痛恨のボールロストとなった田中は、無情のホイッスルを聞くと号泣。泣き崩れてピッチにしゃがみこんだ。試合後、田中のインスタグラムにはファンからエールが相次いだ。

「碧くん絶対パワーアップして4年後戻ってきてください」

「批判なんて気にすんなよ。碧がいなかったらここまで来れなかったぞ」

「田中選手おつかれさまでした！！どうか顔を上げて胸張って帰って来てください」

「あんまり自分を責めないで！碧に救われたプレーいっぱいあったよ！」

「熱いプレーを見せてくれてありがとう」

日本に勝ったブラジルは、7月5日（日本時間6日）にコートジボワール─ノルウェーの勝者と決勝T2回戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）