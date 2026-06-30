泡でじゅわっと時短保湿！ 無添加生活「無添加ミルクin泡化粧水」

記事ポイント 無添加生活の新作「無添加ミルクin泡化粧水」がAmazonで先行発売べたつかず液だれしにくい泡で手早くムラなく均一に保湿できる3種のセラミドと天然保湿因子配合のミルクin処方でもちっとしたうるおい 無添加生活の新作「無添加ミルクin泡化粧水」がAmazonで先行発売べたつかず液だれしにくい泡で手早くムラなく均一に保湿できる3種のセラミドと天然保湿因子配合のミルクin処方でもちっとしたうるおい

マックスは、家族で使えるトータルケアブランド「無添加生活」シリーズより、新商品「無添加ミルクin泡化粧水」を2026年6月11日にAmazonにて先行発売しました。

高保湿化粧水にありがちなとろみではなく、泡で保湿する新発想の処方設計で、べたつきにくく液だれしにくい使用感を実現しています。

無添加生活「無添加ミルクin泡化粧水」

商品名：無添加ミルクin泡化粧水内容量：140mL発売日：2026年6月11日販売場所：Amazon先行発売価格：オープン価格無添加：香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用

「無添加生活」は、マックスが展開する家族で使えるトータルケアブランドです。スキンケア・ヘアケア・ボディケアなど幅広いアイテムを揃え、シンプルでやさしい使い心地にこだわった商品を提案しています。今回の「無添加ミルクin泡化粧水」は、同ブランドのスキンケアラインに加わった、泡タイプの新作化粧水です。

とろみではなく泡で保湿する新発想

「無添加ミルクin泡化粧水」は、ふんわりとした泡が肌にやさしく広がり、うるおいを届けるタイプの化粧水です。

高保湿タイプの化粧水はとろみのある使用感のものも多く、肌になじませるのに時間がかかったり、べたつきが気になったり、急いでいると塗りムラができやすいといった不満が生じやすくなっています。

泡で塗り広げることで手早く均一に保湿ケアができるため、忙しい朝やお風呂上がりにも手軽に使えます。

液だれしにくいマックスの泡技術

マックスが長年培ってきた泡技術により、泡が肌の上でクッションのように広がり、摩擦を抑えたやさしい使い心地を実現しています。

液だれしにくいため、化粧水を手に出してから肌にのせるまでの間も使いやすく、必要な量をしっかり塗布できます。

泡タイプのため出しすぎや少なすぎの心配が少なく、使用量を調整しやすいのも特徴です。

ムラなく保湿とミルクin処方のもちっとしたうるおい

肌にのせた泡がじゅわっと広がり、液残りしにくく角質層までうるおいを届けます。

急いでいる時にケアし忘れがちな目元や口元など、乾燥しやすい細かい部分にも塗り広げやすく、ムラのない保湿ケアができます。

ミルクのようなしっとり感を閉じ込めたミルクin処方を採用しており、泡の軽やかな使用感でありながら、うるおいが続くもちっとした肌に仕上がります。

スキンハグ成分配合と無添加設計

保湿成分として肌本来に存在する3種のセラミド（セラミドNG・セラミドNP・セラミドAP）と、天然保湿因子（PCA-Na・ベタイン）を配合しています。

乾燥しやすい肌をうるおいで包み込み、毎日の保湿ケアをやさしくサポートします。

香料・着色料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用の無添加設計で、家族みんなが毎日安心して使えます。

忙しい朝やお風呂上がりに、べたつかず手早く均一に保湿できる泡タイプの化粧水です。

ミルクin処方と3種のセラミド配合で、もちっとしたうるおい肌を毎日続けられます。

無添加ミルクin泡化粧水の紹介でした。

よくある質問

Q. 「無添加ミルクin泡化粧水」はどこで購入できますか？

A. 2026年6月11日よりAmazonにて先行発売しています。内容量は140mLで、価格はオープン価格です。

Q. どのような保湿成分が配合されていますか？

A. 3種のセラミド（セラミドNG・セラミドNP・セラミドAP）と、天然保湿因子（PCA-Na・ベタイン）を配合しています。

Q. べたつきが気になる方にも使いやすいですか？

A. とろみではなく泡で保湿する処方設計のため、べたつきにくく液だれしにくい使用感です。忙しい朝やお風呂上がりにも手早く均一に使えます。

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