◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。前半にＭＦ佐野海舟の華麗な右足ミドルで先制したものの、後半にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれ、１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムにＦＷマルチネリに決勝ゴールを献上した。

史上最多５度の優勝を誇る王国にはあと一歩及ばなかった。ただ、日本サッカーらしさは最後まで示した。ブラジル戦では３人に警告が出されたが、レッドカードはなし。大会を通じて、一人も退場者を出さなかった。

初出場だった１９９８年フランス大会から今回が８大会目。これまで通算２８試合を戦ってきたが、いまだにレッドカードはゼロを維持し、世界に誇れるＷ杯記録をまたも更新した。今大会は開幕戦から３人の退場者が出るなど、レッドカードが多く出ているが、日本サッカーが持つクリーンさを再び示した。