「部下の話を一生懸命聞いたのに、なぜか不満そう…」そんな空回りに悩んでいませんか？ 実は「大変だったね」という共感だけでは単なるガス抜きで終わり、根本的な解決になりません。大切なのは、感情を受け止めた一歩先。愚痴聞きで終わらせず「これからどうしていこうか？」と未来のアクションへ導くことで、面談を劇的に変え、部下の信頼をつかむ真の極意に迫ります！

「ちゃんと話を聞いたのに」なぜ部下はモヤモヤしたままなのか？

「部下としっかり向き合って話を精いっぱい聞いた。それなのに、結局何の解決にもつながらなかった……」

管理職やマネジャーの方々から、こうした悩みをしばしばお聞きします。

「傾聴」の重要性が説かれる今、相手の話に耳を傾け、ひたすらうなずき、共感の姿勢を示すことは素晴らしい心がけです。しかし実際には、面談が終わった後も部下が「相談してよかった」と感じられず、スッキリしないモヤモヤを抱えたまま席に戻ってしまうことが少なくありません。

共感だけでは「根本的な解決」にならない

なぜ、このようなすれ違いが起きてしまうのでしょうか。それは「ただ共感して聞く」だけでは不十分だからです。

もちろん、否定せずに寄り添う姿勢は、相手の一時的なストレスを和らげる効果があります。しかし、それはあくまで「ガス抜き」に過ぎず、部下が直面している根本的な問題の解決にはつながりにくいのです。

部下は「ただ聞いてほしいだけ」に見えても、心の底では「この現状をどうにかしたい」「打破するための道筋がほしい」と望んでいるケースが多々あります。それにもかかわらず、「大変だったね」「わかるよ」という共感だけで面談が終わってしまえば、「結局、状況は何も変わらないじゃないか」という徒労感だけが残ってしまうのです。

「共感」の先にある「次の一歩」を共に探る

では、部下のモヤモヤを晴らし、有意義な面談にするためにはどうすればいいのでしょうか。大切なのは、感情を受け止めた「その先」のステップに進むことです。

まずはしっかりと話を聞いて共感する。その上で、「では、現状を良くするために、これからどうしていこうか？」「私にサポートできることはある？」と、未来に向けた具体的なアクションを一緒に考えるフェーズへと移行するのです。

具体的な解決策を問いかけたり、一緒に課題を整理したりすることで、面談は単なる愚痴聞きから「建設的な課題解決の場」へと変わります。

「ちゃんと聞いたはずなのに」と感じたときは、共感で立ち止まっていないか振り返ってみてください。感情に寄り添いながらも、共に次の一歩を踏み出す姿勢を示すことこそが、部下の信頼を得る真のマネジメントなのです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。