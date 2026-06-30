役所広司主演『俺のこと、なんか言ってた？』賀来賢人・松山ケンイチ・河合優実ら豪華追加キャスト発表
役所広司が主演、濱田雅功が共演し、宮藤官九郎が脚本を手がけるNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』より、追加キャストが一挙解禁。賀来賢人、松山ケンイチ、江口のりこ、河合優実、磯村勇斗らの出演が明らかになった。
【写真】濱田雅功、16年ぶりドラマ出演！ 『俺のこと、なんか言ってた？』場面写真
本作は、ロンドンの舞台公演で成功を収めた俳優・高瀬川玄（役所）が、パンデミック明けに2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも完全に忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。
先日、役所演じる俳優・高瀬川玄のライバルで売れっ子俳優・壬生大也役として、濱田が16年ぶりにドラマ出演を果たすことでも大きな話題を集めた本作。このたび、新たに総勢10人の追加キャストの出演が決定した。
劇作家・岡本哲役に賀来賢人、チーフ助監督・川島一機役に松山ケンイチ、高瀬川の妻・高瀬川マチ子役に江口のりこ、元妻・ヨウコの一人娘・野々村エマ役に河合優実、劇団「ウイスキーボンボン」の旗揚げメンバーで看板俳優の村井タケル役に磯村勇斗。
また、高瀬川の元付き人兼運転手・大森役に上川周作、エキストラの常連・刈谷役に山本博（ロバート）、劇団「ウイスキーボンボン」の劇団員・二萬田久子役に中井千聖、大久保にあるサウナ「白樺」の従業員・チヂミ役に坂井真紀、高瀬川の元妻で、彼が所属していた芸能事務所「オフィスT＆G」の社長・野々村ヨウコ役に吉田羊が出演する。
錚々たる俳優陣の参加が決定し、この豪華キャストが物語でどのような化学反応を見せるのか、期待が高まる。
Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』は、10月Netflixにて世界独占配信。
※濱田雅功の「濱」は異字体が正式表記
【写真】濱田雅功、16年ぶりドラマ出演！ 『俺のこと、なんか言ってた？』場面写真
本作は、ロンドンの舞台公演で成功を収めた俳優・高瀬川玄（役所）が、パンデミック明けに2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも完全に忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。
劇作家・岡本哲役に賀来賢人、チーフ助監督・川島一機役に松山ケンイチ、高瀬川の妻・高瀬川マチ子役に江口のりこ、元妻・ヨウコの一人娘・野々村エマ役に河合優実、劇団「ウイスキーボンボン」の旗揚げメンバーで看板俳優の村井タケル役に磯村勇斗。
また、高瀬川の元付き人兼運転手・大森役に上川周作、エキストラの常連・刈谷役に山本博（ロバート）、劇団「ウイスキーボンボン」の劇団員・二萬田久子役に中井千聖、大久保にあるサウナ「白樺」の従業員・チヂミ役に坂井真紀、高瀬川の元妻で、彼が所属していた芸能事務所「オフィスT＆G」の社長・野々村ヨウコ役に吉田羊が出演する。
錚々たる俳優陣の参加が決定し、この豪華キャストが物語でどのような化学反応を見せるのか、期待が高まる。
Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』は、10月Netflixにて世界独占配信。
※濱田雅功の「濱」は異字体が正式表記