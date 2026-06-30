◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。前半にＭＦ佐野海舟の華麗な右足ミドルで先制したものの、後半にＭＦカゼミロのヘッドで同点に追いつかれ、１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムにＦＷマルチネリに決勝ゴールを献上した。

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逆転負けを喫したブラジル戦後、森保一監督は３３年前の「ドーハの悲劇」について言及した。１９９３年１０月２８日。翌年の９４年Ｗ杯へ向けたアジア最終予選で、日本はイラクに２―１の後半アディショナルタイムに追いつかれて、Ｗ杯への初切符を逃した。その当時、出場権を逃したＷ杯の開催地こそ、今回の米国だった。

森保監督は選手としてドーハの悲劇を経験。自身が選手として踏めなかった地に監督として立った。指揮官は「ドーハの世代の選手たちにとって特別な思いがある地。今回も現地にラモス（瑠偉）さんが来て、応援イベントをしてくださったり、私もドーハ世代のチームメートの方々と連絡をとり合っている。我々がＷ杯を戦えなかった地で、負けてはしまいましたが、今の日本代表の選手たちが世界で戦えるところを示せた。選手たちを日本人選手の誇りを感じてほしいとは思っていた」と感慨深げに語った。

ただ、大会中は感傷に浸る余裕はなかったようだ。度重なる練習場の変更、主将の遠藤航の離脱、久保建英の負傷など、常に目まぐるしく時が過ぎたことで「自分の現役時代が頭の中に出てくることは全くなかった」と振り返る。考えたことは、あくまでも監督としてどう日本を勝利へ導くか。「監督として日本代表の最大限の力をどうやって引き出すことができるかということ。今回は１勝２分け１敗となったが、一戦一戦、勝利を目指して戦うということを考えていた中で、あまり自分のことを考える余裕はなかった」と話した。