ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、創業以来18年連続増収増益・年商146億円を「仲間力」一本で実現してきた経営者である。

今回話を聞いたのは、この『スタートアップ芸人』に深く共感する経営者のひとり、小田原宗弘氏だ。仙台でフランチャイズの美容サロンを営む小田原氏は、本部の研修通りに営業をしても契約がまったく取れずにいた。そんな状況で下したのは「クロージングをやめる」という意外な決断だった。その後、徐々に契約が取れるようになったという。何が起きたのか、詳しく話を聞いた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

研修通りにやっても、ことごとくうまくいかなかった

――営業がうまくいかないと悩んでいる現場は多いと思います。小田原さんも、最初からうまくいったわけではないんですよね？

小田原宗弘（以下、小田原）：全然うまくいかなかったですよ。

うちはフランチャイズの加盟店として、美容サロンをやっているんですが、新しい業態でそれまで世の中になかったサービスだったので、誰がやっても手探り状態だったんです。体験に来てくれたお客様にご契約いただかないといけないんですが、金額が高い。本部から「こういう方法で契約まで進めてください」と研修を受けてやってみたんですが、ことごとくうまくいかない。

――どんなふうにダメだったんですか？

小田原：「値段が高い」「夫が反対しそうで」「お金がない」と言われて、みんな帰ってしまう。研修通りにやっているのに、まったく決まらない。スタッフも疲弊していました。

「クロージングをやめてみよう」

――そこで何を変えたんですか？

小田原：スタッフと話し合って、「クロージングをやめてみよう」という結論になったんです。研修ではクロージング、つまり最後に契約を取りに行く流れを大事にしていたんですが、それを完全にやめた。

――契約を取りに行くのをやめて、何をするんですか？

小田原：とにかくお客様のことを知ろう、と。「どこに住んでいるんですか」から始めて、お客様の話を聞きまくる。

たとえば「お金がないから契約できない」と言われたら、「何にお金を使ってるんですか？」と聞いてみるんです。

すると「スポーツ観戦に毎回行っているから」とか、それぞれ好きなことが出てくる。「じゃあ、そこにお金がかかるんですよね」と、相手の好きなことに乗ってどんどん質問していく。

――契約を取らずに、相手の話を聞く方向に切り替えたと。

小田原：そうです。そうしたら「お金がない」と言っていた人がガラッと変わって、契約してくれるようになったんです。

最初は「お金がない」って、お客様自身も本気で言っているわけじゃないんですよ。きれいになりたくて来ているのに「必要ない」なんてことはないわけで。だから額面通り受け取らず、その奥にある本音を聞くことに切り替えました。

本部から呼ばれて、起きたこと

――その後、どうなったんですか？

小田原：あるとき、本部に呼ばれたんです。フランチャイズ全体では60店舗ほどあるんですが、その加盟店のオーナーが集まる場で、「成績を伸ばしたやり方を話してほしい」と。うちに、最初は成績が振るわなかったけれど、あるやり方を変えてから伸びたスタッフがいたんです。

そこで話したのが、「クロージングをしなくていい」と伝えたら成績が上がった、という話でした。そうしたら出席者みんながメモを取り始めて、それ以降、本部全体でもクロージングに重きを置かない指導に変わったそうで。

――勝手にやり方を変えたわけではなく、本部にも伝えていたんですよね。

小田原：そうです。「このままではうまくいかないと思うんですが、どうしたらいいですか」という話もしましたし、指示通りにやってみてダメだったことも正直に伝えました。

そのうえで「一旦、自分たちのやり方に変えます」と説明した。やってみたら徐々に数字が伸びて、気づいたら何も言われなくなって、後から聞いたら他の店舗にも同じ指導の仕方が広がっていた、という流れです。

――この経験を通して、いま営業について感じていることはありますか？

小田原：営業って、どうしても「いかに契約を取るか」に意識が行きがちなんです。

でも本当に大事なのは、目の前のお客様が何を考えているかを知ること。それさえできていれば、結果は後からついてくるんだと、このときに確信しました。森武司さんの『スタートアップ芸人』にも、「お客様を仲間にする」という考え方が出てきます。営業や接客の現場で悩んでいる方には、重なる部分が多いかもしれません。

（本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。）