日本代表はW杯決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。試合後の主なコメントは以下の通り。監督、選手の主なコメントは以下の通り。

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▽森保一監督

「日本サッカーは、歴史が繋がって、間違いなくレベルが上がってきている。世界一という目標をハッキリさせれば、絶対にたどり着ける。これからも世界一を目指して日本のために頑張りたい」

▽DF板倉滉

「チームで戦って、チームで負けた。優勝を目指していたので、まさかここで終わるとは思っていなかった。自分たちの実力だと、難しいけど受け止めないといけない」

▽MF佐野海舟

「自分の得点なんかより、チームの結果がすべてなので悔しい。こんなところで終わるようなチームじゃなかった。最後、あんな形の失点に、実力不足を感じる。でも、やってきたことは間違いではないと思う」

▽DF冨安健洋

「一緒に戦ってくれたサポーターに恩返しできなかった。結果でしっかり返したかった。あっけない形になってしまったので、申し訳ない気持ちが一番大きい」

▽FW上田綺世

「個のクオリティーも、戦術的にも、対等に戦えるという試合内容にはできなかった。が、いつか、ダークホースではなく優勝候補と言われるような国になれる」

▽GK鈴木彩艶

「受け入れるのは非常に難しい結果になってしまった。本当になんて言えばいいかわからない。ずっと準備してきたが、まだまだ甘い部分があったのかもしれないし、まだまだ成長しなければいけないと強く感じた」

▽DF谷口彰悟

「お互いを高め合いながら、本当にいい集団として大会に臨んで戦ってこられた。残念な結果だったが、歩んできたプロセスに関しては正直、悔いはない」

▽MF堂安律

「力不足。優勝するために必死で準備してきたが、世界はやっぱりレベルが高い。でも、目標が優勝というのは変えてはいけない。僕たち選手が言い続けることによって、国民の皆さんがこうやってついてきてくれると思う」