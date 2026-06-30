「魔女ですか??」57歳・森高千里、“美太もも”輝くミニスカ衣装姿にファン歓喜「美しすぎです」「たまらなくキュンキュン」
歌手の森高千里（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。現在開催中のコンサートツアー・大阪公演のステージの様子を公開し、ミニスカ＆ロングブーツの衣装姿にファンから反響が寄せられている。
【写真】「魔女ですか??」“美太もも”輝くミニスカ衣装姿の森高千里
投稿では、「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月27日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！」とつづり、ステージショットや空き時間にカフェを訪れた様子の写真をアップ。公演中の写真では、美太ももがチラリとのぞくミニスカートの衣装姿で弾ける笑顔を見せている。
若々しい森高の姿に、ファンからは「お疲れ様でした」「すごくいい」「たまらなくキュンキュンしちゃいます」「森高さんみたくなりたい」「かわいすぎて気絶しそう」「魔女ですか??美しすぎです」などの反響が寄せられている。
【写真】「魔女ですか??」“美太もも”輝くミニスカ衣装姿の森高千里
投稿では、「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月27日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！」とつづり、ステージショットや空き時間にカフェを訪れた様子の写真をアップ。公演中の写真では、美太ももがチラリとのぞくミニスカートの衣装姿で弾ける笑顔を見せている。
若々しい森高の姿に、ファンからは「お疲れ様でした」「すごくいい」「たまらなくキュンキュンしちゃいます」「森高さんみたくなりたい」「かわいすぎて気絶しそう」「魔女ですか??美しすぎです」などの反響が寄せられている。