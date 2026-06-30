鈴木福、亀梨和也を祝福「福いっぱいの家庭を築いてください！！！」
俳優の鈴木福が29日、自身のXを更新。2011年放送のドラマ『妖怪人間ベム』で共演していた亀梨和也が、田中みな実との結婚と妊娠を発表したことを受け、祝福した。
【動画あり】なつかしい！“妖怪仲間”亀梨＆杏＆鈴木福が再会
鈴木は「僕のずっと尊敬する方が結婚を発表されました！亀梨さん！ご結婚おめでとうございます！！末永くお幸せに、福いっぱいの家庭を築いてください！！！」とつづった。
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
続けて「一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。
【動画あり】なつかしい！“妖怪仲間”亀梨＆杏＆鈴木福が再会
鈴木は「僕のずっと尊敬する方が結婚を発表されました！亀梨さん！ご結婚おめでとうございます！！末永くお幸せに、福いっぱいの家庭を築いてください！！！」とつづった。
サイトでは「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と報告。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。