乃木坂46金川紗耶が語るアイドル活動の原動力 梅澤美波卒コンで心境に変化も「4期生がより頑張らなければいけない」【「好きのグラデーション」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/30】【金川紗耶1st写真集「好きのグラデーション」モデルプレスインタビュー後編】
乃木坂46・4期生の金川紗耶（かながわ・さや／24）が1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS/主婦の友社）を6月30日に発売。インタビュー後編では、アイドル活動への想いや、「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を終えての心境の変化などを語ってもらった。
【写真】24歳乃木坂メンバー、透明感溢れる姿
― 写真集に掲載されているインタビューでは休養期間の心境なども語られていますよね。
金川：ここまで続けられたのはファンの方のおかげだなとすごく思っています。ミーグリなどで、毎回ストレートな言葉で愛を伝えてくださるんです。あとは、後輩とも本当に仲が良いので、メンバーのおかげというのもすごく大きいです。
― 最近の活動の中で、特に印象に残っている後輩とのエピソードはありますか？
金川：6期生の川端晃菜ちゃんにちょっかいを出しに行くことが多いのですが、顎の下を触ると変顔をしてくれるんです。それが本当に可愛くて、とても癒されています（笑）。私自身、実生活でも姉なのですが、乃木坂46でもお姉さんとしての一面が出ちゃっていると思います（笑）。
― 5月には「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」が行われました。東京ドーム公演を3日間行うのはグループにとって初めてとなりますが、終えての心境はいかがですか？
金川：全公演セットリストが違ってすごく大変で、「バスラってこうだったな」と改めて実感する機会でした。キャプテンの梅澤美波さんの卒業コンサートもあったので、私たち4期生がより頑張らなければいけない、後輩たちを支えなければいけない立場になったなと、心境が大きく変化しました。
― 金川さんはどのような形で後輩をサポートしていきたいですか？
金川：私たち4期生は、ダンスの振りなども先輩方から伝授していただいたので、それをちゃんと後輩が受け継いでいけるようにしたいです。リハーサル中に「ここはこうだよ」と私たちができるだけ勇気を出して伝えようという気持ちもあります。大変なことがあったら私に言ってきてほしいですし、楽しく関わっていけたらなと強く思っています。私自身、先輩方にすごく優しくしていただいたということもありますし、実際に妹がいるというのもあって、やっぱり年下を守りたくなってしまう気持ちが強いのだと思います（笑）。
― モデルプレス読者の中には、夢を追いかけている方がたくさんいます。そんな読者に向けて金川さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。2024年12月のインタビューでは「楽しむこと」「物事をプラスに捉えて自分自身の気持ちを沈ませないこと」「周りとコミュニケーションを取ること」と話していました。
金川：「口に出すこと」が一番夢に近づく方法なのかなと思います。「私はこうなりたい」「こういう仕事をしてみたい」というのは、自分の中で思っているだけではなく、言葉にしないと周りの人には伝わらないと思うんです。
― 実際に口に出したことで叶ったことはありますか？
金川：それこそ、今回の写真集も言葉にするようになってから叶いました。それと「ファッション誌に載りたい」「専属モデルになりたい」ということは加入初期の頃から言っていて、叶えることができたので、口に出して伝えることは大事だなと思います！
― 加入からおよそ8年経ったということで、逆に8年後の自分はどうなっていると思いますか？
金川：33歳かぁ〜。パン屋さんかな（笑）。昔は袋詰めやレジをやりたかったのですが、今は作る方をやりたくて。生地をこねたいです！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
PHOTO：矢沢隆則
本作は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んでいる。（modelpress編集部）
2001年10月31日生まれ、北海道出身。O型、さそり座、身長は165cm。乃木坂46の4期生。グループ活動のほか、ファッション誌『Ray』（DONUTS/主婦の友社）の専属モデルを務めるなど、個人でも活躍している。
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乃木坂46・4期生の金川紗耶（かながわ・さや／24）が1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS/主婦の友社）を6月30日に発売。インタビュー後編では、アイドル活動への想いや、「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を終えての心境の変化などを語ってもらった。
◆金川紗耶、アイドルを続ける原動力
― 写真集に掲載されているインタビューでは休養期間の心境なども語られていますよね。
金川：ここまで続けられたのはファンの方のおかげだなとすごく思っています。ミーグリなどで、毎回ストレートな言葉で愛を伝えてくださるんです。あとは、後輩とも本当に仲が良いので、メンバーのおかげというのもすごく大きいです。
― 最近の活動の中で、特に印象に残っている後輩とのエピソードはありますか？
金川：6期生の川端晃菜ちゃんにちょっかいを出しに行くことが多いのですが、顎の下を触ると変顔をしてくれるんです。それが本当に可愛くて、とても癒されています（笑）。私自身、実生活でも姉なのですが、乃木坂46でもお姉さんとしての一面が出ちゃっていると思います（笑）。
◆金川紗耶、梅澤美波卒業で心境に大きな変化
― 5月には「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」が行われました。東京ドーム公演を3日間行うのはグループにとって初めてとなりますが、終えての心境はいかがですか？
金川：全公演セットリストが違ってすごく大変で、「バスラってこうだったな」と改めて実感する機会でした。キャプテンの梅澤美波さんの卒業コンサートもあったので、私たち4期生がより頑張らなければいけない、後輩たちを支えなければいけない立場になったなと、心境が大きく変化しました。
― 金川さんはどのような形で後輩をサポートしていきたいですか？
金川：私たち4期生は、ダンスの振りなども先輩方から伝授していただいたので、それをちゃんと後輩が受け継いでいけるようにしたいです。リハーサル中に「ここはこうだよ」と私たちができるだけ勇気を出して伝えようという気持ちもあります。大変なことがあったら私に言ってきてほしいですし、楽しく関わっていけたらなと強く思っています。私自身、先輩方にすごく優しくしていただいたということもありますし、実際に妹がいるというのもあって、やっぱり年下を守りたくなってしまう気持ちが強いのだと思います（笑）。
◆金川紗耶の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には、夢を追いかけている方がたくさんいます。そんな読者に向けて金川さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。2024年12月のインタビューでは「楽しむこと」「物事をプラスに捉えて自分自身の気持ちを沈ませないこと」「周りとコミュニケーションを取ること」と話していました。
金川：「口に出すこと」が一番夢に近づく方法なのかなと思います。「私はこうなりたい」「こういう仕事をしてみたい」というのは、自分の中で思っているだけではなく、言葉にしないと周りの人には伝わらないと思うんです。
― 実際に口に出したことで叶ったことはありますか？
金川：それこそ、今回の写真集も言葉にするようになってから叶いました。それと「ファッション誌に載りたい」「専属モデルになりたい」ということは加入初期の頃から言っていて、叶えることができたので、口に出して伝えることは大事だなと思います！
― 加入からおよそ8年経ったということで、逆に8年後の自分はどうなっていると思いますか？
金川：33歳かぁ〜。パン屋さんかな（笑）。昔は袋詰めやレジをやりたかったのですが、今は作る方をやりたくて。生地をこねたいです！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
PHOTO：矢沢隆則
◆金川紗耶1st写真集「好きのグラデーション」
本作は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んでいる。（modelpress編集部）
◆金川紗耶（かながわ・さや）プロフィール
2001年10月31日生まれ、北海道出身。O型、さそり座、身長は165cm。乃木坂46の4期生。グループ活動のほか、ファッション誌『Ray』（DONUTS/主婦の友社）の専属モデルを務めるなど、個人でも活躍している。
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