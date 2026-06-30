◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに１―２で惜敗し、３大会連続のベスト１６進出を逃した。

前半２９分、ＭＦ佐野海舟がＤＦダニーロのパスをカットすると、自ら前へ運び、右足ミドル。史上最多５度の優勝を誇る“王国”ブラジルに対し、先制点を奪った。しかし、後半１１分にＭＦカゼミロにヘディングシュートを決められ、同点に。さらに後半アディショナルタイム６分、ＦＷマルチネリに決勝点を奪われ、逆転負けした。

現役時代にブラジルでプレーした経験を持つ元日本代表ＦＷ鈴木隆行氏は「最後は力負けした」と率直に指摘する一方、健闘を続けた森保ジャパンに対し「Ｗ杯で優勝を狙えると夢を見せてくれた」と感謝した。今後、世界と戦うための指針としてＭＦ前田大然のハードワークを挙げた。

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日本代表の戦いは本当にＷ杯で優勝を狙える、と夢を見させてくれた。

ブラジルを相手に組織的守備でスペースを与えず、全員がハードワーク。スーパースターのビニシウス対策もほぼ完璧で隙を与えなかった。

前半は「負けたら終わり」というプレッシャーの中でもパスをつなぐ所はつなぎ、日本の時間帯をつくったことが無失点に抑えられた理由だろう。

佐野の先制点は、今回のＷ杯で日本が用意していた対強豪国の一番の武器だった。ボールカットからの素早い攻撃で一気にゴールを狙うカウンター。佐野の一番の良さが出た見事なゴールだった。

後半は、守備の強度が落ちて、深く押し込まれ、苦しくなった。最後は防戦一方となり、力負けした。

結果は、４年前と同じ決勝トーナメント１回戦敗退だが、内容は全く違う。単純に世界を相手に戦える選手が増えた。

その中でも前田がブラジル戦で見せたプレー強度とハードワークは、４年後を目指す日本の選手たちに、世界と戦うための指針を強烈に伝えた、と思う。

さらに冷静に分析すれば、やはり、ブラジルに勝つためには、複数人に囲まれても一人で打開できる選手が必要だ。

Ｊリーグが創設されて３３年。ブラジルに育てられた日本サッカーは、残念ながら、まだブラジルには追いつけなかった。しかし、また、一人ひとりが努力を重ね、４年後、私たちの無念と日本サッカーの努力を背負い、日本代表は、きっと世界一になってくれる。

それまで、また、選手たちを全力で応援しよう。感動をありがとう。（元日本代表ＦＷ）