役所広司、浜田雅功に続き…Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』賀来賢人、松山ケンイチ、河合優実、吉田羊らキャスト発表
俳優の役所広司が主演を務め、宮藤官九郎が脚本を手がけるNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』が、10月から世界独占配信される。16年ぶりのドラマ出演が話題の浜田雅功に続く第3弾キャストとして、賀来賢人、松山ケンイチ、吉田羊、河合優実ら総勢10人の出演が発表された。
【場面カット】どんな作品!?売れっ子俳優役・浜田雅功が劇中で演じるサウナ検事
本作は、ロンドンでの舞台公演を成功させた俳優・高瀬川玄（役所）が、パンデミックを経て2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも存在を忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。名声も家族も財産も失った主人公が、人生の再起を図る姿を描く。
先日出演が発表された浜田は、高瀬川のライバルで人気俳優・壬生大也役を演じる。
今回新たに出演が発表されたのは、劇作家・岡本哲役の賀来賢人、チーフ助監督・川島一機役の松山ケンイチ、高瀬川の妻・マチ子役の江口のりこ、元妻・ヨウコの娘・野々村エマ役の河合優実、劇団「ウイスキーボンボン」の看板俳優・村井タケル役の磯村勇斗、高瀬川の元付き人兼運転手・大森役の上川周作、エキストラ常連の刈谷役の山本博（ロバート）、劇団「ウイスキーボンボン」の劇団員・二萬田久子役の中井千聖、東京・大久保にあるサウナ「白樺」の従業員・チヂミ役の坂井真紀、高瀬川の元妻で芸能事務所「オフィスT&G」社長・野々村ヨウコ役の吉田羊。
この超濃厚なキャスト陣がどのように登場するのか、今から期待が高まる。
高瀬川は果たして、もう一度スポットライトを浴びることができるのか!?承認欲求の塊の男が、強制リセットされた人生で再起をはかるヒューマンコメディ『俺のこと、なんか言ってた？』は、動画配信サービス「Netflix」で10月より世界独占配信される。
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本作は、ロンドンでの舞台公演を成功させた俳優・高瀬川玄（役所）が、パンデミックを経て2年ぶりに帰国すると、世間からも家族からも存在を忘れられてしまっていたことから始まるヒューマンコメディ。名声も家族も財産も失った主人公が、人生の再起を図る姿を描く。
今回新たに出演が発表されたのは、劇作家・岡本哲役の賀来賢人、チーフ助監督・川島一機役の松山ケンイチ、高瀬川の妻・マチ子役の江口のりこ、元妻・ヨウコの娘・野々村エマ役の河合優実、劇団「ウイスキーボンボン」の看板俳優・村井タケル役の磯村勇斗、高瀬川の元付き人兼運転手・大森役の上川周作、エキストラ常連の刈谷役の山本博（ロバート）、劇団「ウイスキーボンボン」の劇団員・二萬田久子役の中井千聖、東京・大久保にあるサウナ「白樺」の従業員・チヂミ役の坂井真紀、高瀬川の元妻で芸能事務所「オフィスT&G」社長・野々村ヨウコ役の吉田羊。
この超濃厚なキャスト陣がどのように登場するのか、今から期待が高まる。
高瀬川は果たして、もう一度スポットライトを浴びることができるのか!?承認欲求の塊の男が、強制リセットされた人生で再起をはかるヒューマンコメディ『俺のこと、なんか言ってた？』は、動画配信サービス「Netflix」で10月より世界独占配信される。