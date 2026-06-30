「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。

アディショナルタイムに決勝点を奪われ、悪夢の敗戦。背番号１０を背負った堂安律は「力不足ですね。日本サッカーが優勝するためにやってきて。世界はレベル高いなと思います」と潔く敗退を受け入れた。

チームの中心としてけん引してきた。長友が堂安について「魂を継承できる」と発言したことを伝え聞くと、「本当に僕は彼が選ばれて賛否があったと聞きますが、絶対に必要だった。代表が終わってから改めて感じるし。彼のいないチームは想像ができない」と語った。報道陣に「次目指すと言ってなかったですか？」と逆質問すると、長友の偉大さにも触れ「存在ですよね。あの人の存在。いけるんじゃないかと思わせてくれる人だし。人間的にも大好きな先輩なので。ついていきたいなと思います」とうなずいた。

今大会は献身的な守備に徹し、この試合は後半で途中交代。無念の敗退に「まだまだ優勝が目標とは変えていけない。国民の皆さまも素晴らしいサポートをしてくれ、感謝したい」と思いを口にした。