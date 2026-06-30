人気軽「N-BOX」より安価な価格設定、気になる仕様とは？

近年、ガソリン価格の変動や物価の上昇を背景に、毎日の移動にかかる負担を少しでも抑えられるクルマへの関心が高まっています。

通勤や通学、買い物など幅広い場面で使いやすく、維持費や燃費のバランスにも優れたモデルを選びたいと考える人にとって、コンパクトカーは依然として有力な選択肢です。

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そのなかでも、高い実用性と扱いやすさを兼ね備えたトヨタの「ヤリス」は、多くのユーザーから支持を集め続けています。

ヤリスは、コンパクトなボディサイズによる運転のしやすさに加え、優れた燃費性能や充実した安全装備を備えたモデルです。

狭い道路や駐車場でも取り回しやすく、街中での日常使いはもちろん、休日のドライブまで幅広く対応できます。

また、運転に不慣れな人でも安心して扱える設計となっているため、初めてマイカーを購入する人からベテランドライバーまで幅広い層に選ばれています。

ヤリスのルーツは1999年までさかのぼります。当時、海外市場では“ヤリス”として販売され、日本国内では「ヴィッツ」の車名で1999年から2020年まで展開されていました。

ヴィッツはコンパクトカー市場を代表する存在として長年親しまれ、使いやすさや経済性の高さから多くのユーザーに愛され続けたモデルです。

そして2020年のフルモデルチェンジを機に、日本でも世界共通となる“ヤリス”の名称へ変更されました。

これにより、世界中で統一されたブランドイメージが確立され、グローバルモデルとしての存在感をさらに高めています。

同じ2020年にはシリーズ展開も大きく広がりました。8月にはSUVタイプの「ヤリスクロス」が追加され、続く9月には高性能スポーツモデル「GRヤリス」が登場しています。

これによってヤリスは、コンパクトカーという枠にとどまらず、実用性を重視するユーザーからスポーツ走行を楽しみたいユーザーまで、それぞれのニーズに応えるシリーズへと発展しました。

その人気は販売実績にも表れています。直近2026年5月の「乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車を除く）」では、ヤリス（シリーズ）が1万401台を販売し、乗用車ブランド通称名別で1位を獲得。

幅広いラインナップと優れた燃費性能、取り回しのしやすさ、安全性能などが高く評価され、多くのユーザーから支持を集めています。

さらに、直近2026年3月2日には一部改良モデルが発売されています。今回の改良では装備内容が見直され、新しいボディカラーが追加されたほか、「Z“URBANO”」グレードには6速MT車が新たに設定されました。

また、全グレードにスマートエントリー＆スタートシステムが標準装備され、乗り降りやエンジン始動の利便性が向上しています。

ドアミラーやシャークフィンアンテナにはブラック加飾が採用されるなど、外観の質感もより洗練された印象へと進化しました。

ラインナップのなかで最も購入しやすいグレードは、「X（ガソリン車 1リッター・CVT・2WD）」です。エントリーモデルという位置付けながら、日常生活に必要な装備をしっかり備えており、価格と実用性のバランスに優れています。

ボディサイズは全長3950mm×全幅1695mm×全高1495mm、ホイールベースは2550mmです。

コンパクトなサイズでありながら室内空間を効率よく確保しており、街中での扱いやすさと走行時の安定感を両立しています。

狭い路地でのすれ違いや駐車場での車庫入れもしやすく、日本の道路環境に適したサイズといえるでしょう。

車体にはTNGAコンパクトパッケージを採用しています。低重心化や高剛性化によって安定した走りを実現するとともに、軽快なハンドリングにも貢献しています。

運転時にはステアリング操作に対する反応も自然で、市街地から郊外まで快適なドライブを楽しめます。

エクステリアはシンプルで飽きのこないデザインを採用し、175／70R14サイズのタイヤとスチールホイールを装着しています。

インテリアは5人乗りレイアウトとし、ブラックを基調とした落ち着いた雰囲気でまとめられ、視認性や操作性を重視したコックピットとなっています。各種スイッチ類も使いやすく配置されているため、運転中でも直感的な操作が可能です。

安全性能も充実しています。予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を標準装備し、単眼カメラとミリ波レーダーによる高い認識性能を実現しています。

プリクラッシュセーフティやロードサインアシストなどの先進安全機能が日常の運転をサポートし、事故のリスク軽減にも貢献します。

搭載される1KR-FE型1リッター直列3気筒エンジンは、最高出力69ps、最大トルク92Nmを発生します。

街乗りを中心とした走行では十分な性能を発揮し、WLTCモード燃費は20.2km／Lを実現。

ハイブリッドではないものの、燃料代を抑えながら効率よく移動できる点も、日々クルマを利用する人にとって大きな魅力です。

価格（消費税込み）は169万7300円と、充実した安全装備や使い勝手の良い室内空間、普通車ならではの安定した走行性能を備えながら、価格を抑えている点は大きな魅力といえます。

また、これは2026年5月の「軽四輪車 通称名別 新車販売確報」で1位（1万3850台）を誇るホンダN-BOXの価格帯（173万9100円から247万5000円）より安価な価格設定です。

人気の軽自動車よりも手頃な価格で購入できるうえ、普通車ならではの走行安定性や高速道路でのゆとり、荷室や居住性のバランスも備えており、価格以上の価値を感じられる1台といえるでしょう。