ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３０日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がブラジルに惜敗したことを報じた。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分の悲劇。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「日本が先制して、あのときは日本中が沸きましたよね。後半、ブラジルの攻撃をしのぎにしのいでいましたけれども、最後試合終了まで１分あるかないかですよね。ブラジルに決勝点が入りました」と紹介。そして「私も本当にブラジルに勝てるんじゃないかと思いましたよ。いつか日本があのトロフィーを持つ時が来るんじゃないかと心底思いました。すばらしいゲームだったと思います」と日本代表の熱闘をたたえた。