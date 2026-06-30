芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が３０日、Ｘを更新。決勝トーナメント１回戦のブラジル戦（１●２）に不満を募らせた。

試合後の投稿で「＃日本代表 悔しいです」と書き始めた小柳。「正直言って、ベンチワークがどうだったのかな…と不満が残りました。堂安、伊東、鎌田選手達が良かっただけに何故下げたのかなと。彼らが下がってから強度が落ちました」と持論を述べると、「やはり世界と闘い優勝を目指すとなれば、選手層の厚さ、個のクオリティーの高さをもっと上げなくてはと思いました。ハーフタイム後のブラジルは配置も変え、ボールを保持し、ガラッと変わりました。流石アンチェロッティ監督だなと。でも、勝利は手に届く所に迄来てました。だからこそ悔しい」と記した。

その上で、「日本代表の選手達、スタッフの皆さん、良く頑張ってくれました。素晴らしいシュートも沢山魅せてくれました。これで人生終わった訳ではないですから。これからの未来に向けて、更に努力を重ねて行って下さい。夢を見させてくれました。感動を有難う。堂安選手の一言が全てを物語っていたと思います。日本代表の皆さん、本当に有難う！！！！！！有難う！！！！！！」と日本代表の健闘をたたえている。