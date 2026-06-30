仕事が山積みだったり、うまくいかないことが続いたり……。そんなメゲそうな状況でも、いつもご機嫌で落ち着いている人は、どうやってメンタルを保っているのでしょう？ 「体」「時間」「環境」「思考」「心」「人間関係」をととのえるための具体的な習慣術を書いた『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（ダイヤモンド社刊）から、抜粋・編集して、紹介します

気分が上がる「小さなゲン担ぎ」を用意しておこう

仕事をしていると、タスクが矢継ぎ早に降ってきたり、うまくいかないことが続いたりして、心が乱れることは多いでしょう。そんなときに、自分なりの「小さなゲン担ぎ」をいくつか用意しておくと、自分で自分をご機嫌にして、ととのえていくことができます。

このゲン担ぎで大事なポイントは2つあります。

1．自分でできること

2．いつでもどこでもできること

たとえば、「◯◯神社にお参り」「◯◯ホテルに泊まる」などと決めていても、そもそも休みや時間が取れないかもしれません。だからこそ、この2つのポイントが大事。いつでもどこでも買える勝負飯や、自分にしかわからないラッキーナンバーなどを決めて身近なゲン担ぎをたくさん用意しておきましょう。

自分流の「小さなゲン担ぎ」の例

たとえば僕がやっている小さなゲン担ぎの例をあげると、

ひとつが、気が張る打ち合わせやプレゼンの前などに食べる「勝負飯」。たとえば、

・赤飯のおにぎり

・大福

・グミ（「エナジーの塊」が最近のお気に入り）

など。

どれもコンビニなどで手軽に買えるものです。



また、ちょっと嬉しくなる「ラッキーナンバー」も決めています。

・37（サウナ）

・26（風呂）

・594（コクヨ）

など。

ロッカーキーや時計の時刻、車のナンバーなどに、これらの数字を見つけるだけで、ラッキーな気分になり、「きっといいことがあるな」と思えます。

※本記事は、川田直樹著『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（ダイヤモンド社刊）から、抜粋・編集したものです。