「結果がすべて」「まだまだかな」善戦の佐野海舟、前田大然が痛感した“世界との差”　森保監督は慰労と確信「日本は絶対に辿り着ける」【W杯】

先制ミドルを沈めた佐野は手応えも感じていたが、最後ではね返された世界との力の差も痛感した(C)Getty Images

北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦。ブラジル代表との試合に臨んだ日本代表は、惜しくも1−2で接戦を落とした。

先制したのは日本だった。29分、ボランチ佐野海舟の“ひとりカウンター”が結実。見事なインターセプトから、地を這うような右足ミドルでネットを揺らした。

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リードして迎えた後半は、布陣を変更したブラジルに押し込まれる展開が顕著となる。我慢を続ける日本だったが、56分にはカゼミーロのヘッドでタイスコアに戻された。

そして迎えた後半アディショナルタイム。途中出場のガブリエウ・マルティネッリに逆転ゴールを奪われ、ワールドカップ優勝の夢は潰えた。

試合後、選手たちは目を赤くしながらもインタビューに対応。先制点を奪った佐野は、「結果がすべてだと思います」と潔く敗戦を認め、次のように続けた。

「でも、自分たちはこんなところで終わるようなチームじゃなかったから本当に悔しい。最後に決め切られてしまったのは実力不足を感じますが、自分たちがやってきたことは間違いじゃなく、積み重ねてきたことには自信を持っていいと思います」

敗因については、「まだ整理しきれていませんが、最後の局面の一瞬の判断だったり、甘さだったり。ブラジルの得点の前のところは自分のディフェンス（の局面）なので。一歩の甘さが出たかなと思います」と振り返っている。

シャドーの位置で果敢なプレッシングを繰り返した前田大然は、“元同僚”でもある林陵平さんの質疑に応答している。