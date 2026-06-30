「結果がすべて」「まだまだかな」善戦の佐野海舟、前田大然が痛感した“世界との差” 森保監督は慰労と確信「日本は絶対に辿り着ける」【W杯】
先制ミドルを沈めた佐野は手応えも感じていたが、最後ではね返された世界との力の差も痛感した(C)Getty Images
北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦。ブラジル代表との試合に臨んだ日本代表は、惜しくも1−2で接戦を落とした。
先制したのは日本だった。29分、ボランチ佐野海舟の“ひとりカウンター”が結実。見事なインターセプトから、地を這うような右足ミドルでネットを揺らした。
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リードして迎えた後半は、布陣を変更したブラジルに押し込まれる展開が顕著となる。我慢を続ける日本だったが、56分にはカゼミーロのヘッドでタイスコアに戻された。
そして迎えた後半アディショナルタイム。途中出場のガブリエウ・マルティネッリに逆転ゴールを奪われ、ワールドカップ優勝の夢は潰えた。
試合後、選手たちは目を赤くしながらもインタビューに対応。先制点を奪った佐野は、「結果がすべてだと思います」と潔く敗戦を認め、次のように続けた。
「でも、自分たちはこんなところで終わるようなチームじゃなかったから本当に悔しい。最後に決め切られてしまったのは実力不足を感じますが、自分たちがやってきたことは間違いじゃなく、積み重ねてきたことには自信を持っていいと思います」
敗因については、「まだ整理しきれていませんが、最後の局面の一瞬の判断だったり、甘さだったり。ブラジルの得点の前のところは自分のディフェンス（の局面）なので。一歩の甘さが出たかなと思います」と振り返っている。
シャドーの位置で果敢なプレッシングを繰り返した前田大然は、“元同僚”でもある林陵平さんの質疑に応答している。
「素晴らしい戦いをしたけど、まだまだかなと思います。自分たちはできるという感覚はあった。でも、（ブラジルは）上手いし強いし、（日本は）守備に回る時間が長かったので（失点は）時間の問題だったのかなと。
ボールを持てる時間はあったので、焦らずつなげれば（もっと良かった）。それでも、胸を張って日本に帰りたい。（現地には）たくさんの人が来てくれて、（日本時間の）夜中にもたくさんの人が起きて見てくれていたと思う。ありがとうございました」
森保一監督は、「本当に残念ですけど、選手たちは全力を尽くしてくれた」と総括。そして、前向きな言葉でインタビューを結んだ。
「日本は、間違いなくレベルが上がってきている。それでも世界を越えるには努力して、変えていかなくてはならないことがある。日本は絶対に辿り着ける。これからも、世界一を目指して頑張っていきたい」
この苦い経験を糧に、さらなる前進を……。5度の優勝経験を持つ“王国”を相手にあと一歩まで迫ったゲームは、決して絶望ではなく大きな期待を抱かせる挑戦になったはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]