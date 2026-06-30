◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

８大会連続８度目出場の日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、唯一、第１回大会から全て出場しているブラジル（同６位）と対戦し、１―２で敗れた。前半２９分にＭＦ佐野海舟のミドルシュートで先制したが、後半に２失点で逆転負けを喫した。

ＭＦ伊東純也は敗戦に「残念です」と肩を落とした。「前半はプラン通りで、１―０で折り返せたのはよかった。後半立ち上がりに失点すると難しい試合になるし、相手が勢いを持ってプレーできる時間が増えてしまう」と振り返った。

２２年のカタール大会からのチームの成長には「結果的に見たらやっぱり変わっていないが、過程で見たら成長はあったと思う。これからだとおもう。前半はいい守備からいい攻撃はできていた。後半は１点決められてからできなかった」

３３歳の快足アタッカーは、４年後の出場には「まだ何も考えていない」と語り、「１年１年しっかりやっていこうとは思っている。自分から辞める選択肢はない。使えなくなって呼ばれなくなるくらいがちょうど良い。自分ができなくなる、使えないと思ったら辞めます」と前を向いた。