【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 2−1 日本代表（日本時間6月30日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】ボールロスト→爆速のまさかの失点（実際の様子）

まさかの被弾に日本列島から悲鳴が漏れた。

日本代表は6月30日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32でブラジル代表と対戦。29分にMF佐野海舟の爆走からのゴラッソで先制したが、56分にMFカゼミーロにヘディング弾を食らって同点にされると、90＋5分に悲劇が訪れる。

自陣ペナルティーエリア手前でMF田中碧がFWエンドリッキからボールを奪ったが、エンドリッキに粘られ、そのままFWラヤンに回収される。そこからパスを受けたMFブルーノ・ギマランイスが、左足で鋭いグラウンダーのラストパスを供給。最後はDF冨安健洋とDF菅原由勢の間で受けたFWガブリエウ・マルチネッリに、左足トラップから右足フィニッシュの超高速プレーでゴールネットを揺らされた。

「ボールウォッチャーになってしまった」の声も

アディショナルタイムの失点に朝4時頃の日本列島は騒然。SNS上ではファンから「なぜだ…」「まさか…」「マジですか…」「またこのパターンか」「うますぎた…」「ヒューストンの悲劇」「心をへし折られた」「あと一歩が出なかった」「ボールウォッチャーになってしまった」「トラップからシュートまでが異常に速い」など悲鳴が漏れた。

日本代表はこのまま1−2で逆転負け。試合終了のホイッスルがなると、日本の選手たちが崩れ落ちる中、ボールロストの責任を感じたか田中は号泣してピッチに倒れ込む。チームメイトはもちろんブラジルの選手たちからも慰められていた。

日本代表は2002年、2010年、2018年、2022年に続いて5回目のW杯決勝トーナメント進出だったが、またしても“鬼門の1回戦”（前回大会まではラウンド16、今回はラウンド32）で敗れた。

（FIFAワールドカップ2026）

