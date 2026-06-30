40歳でデビューしたジャズシンガー、12年前に愛息が“においを感じない”難病に
ジャズシンガーの綾戸智恵が、7月2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
綾戸智恵 ＝テレビ朝日提供
40歳でのデビューから28年を迎えたジャズシンガーの綾戸。デビュー当時から順風満帆な歌手人生を送ってきたように見えるが、批評家からは「こんなのはジャズではない」と批判され、長い間「わたしはジャズシンガーです、とは言えなかった」と話す。コロナ禍には引退も考えたが、コンサートに来るお客さんの反応を見て、ようやく自信がついてきたと明かす。
そんな中、12年前には愛息・イサさんが“においを感じない”という難病に。味覚にも影響があるため、以来綾戸は日々イサさんのために工夫を凝らした食事を作っているそう。
綾戸智恵 ＝テレビ朝日提供
40歳でのデビューから28年を迎えたジャズシンガーの綾戸。デビュー当時から順風満帆な歌手人生を送ってきたように見えるが、批評家からは「こんなのはジャズではない」と批判され、長い間「わたしはジャズシンガーです、とは言えなかった」と話す。コロナ禍には引退も考えたが、コンサートに来るお客さんの反応を見て、ようやく自信がついてきたと明かす。
そんな中、12年前には愛息・イサさんが“においを感じない”という難病に。味覚にも影響があるため、以来綾戸は日々イサさんのために工夫を凝らした食事を作っているそう。