根強い円安がドル円をサポート １６２円台には届かなかったものの４０年ぶりの高値水準＝ＮＹ為替概況 根強い円安がドル円をサポート １６２円台には届かなかったものの４０年ぶりの高値水準＝ＮＹ為替概況

根強い円安がドル円をサポート １６２円台には届かなかったものの４０年ぶりの高値水準＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドルの戻り売りが優勢だったものの、根強い円安がドル円をサポートしている。ユーロ円やポンド円といったクロス円は上昇。１６２円台には届かなかったものの４０年ぶりの水準に上昇。



日本政府の「骨太の方針」の原案が伝わっていたが、日銀に対し、政府の成長戦略と整合的な金融政策運営を求めていることが円を圧迫しているとの指摘も出ていた。高市政権は日銀に対して、低金利政策を維持し、現在の緩和政策から極めて緩やかに正常化へ移行することを望んでいると指摘。



一方、ＦＲＢの方も、先週のＰＣＥ価格指数を受けて一旦後退しているとは言え、年内の利上げ期待は根強い。短期金融市場では１０月までに１回、経済指標次第で年末までにもう１回の利上げを見込んでいる状況。いまのところ、少なくとも日米の金利差が縮小する気配はない。



今週はＥＣＢのフォーラムにウォーシュ議長も参加するが、そこで何らかの示唆があるか注目されるほか、７月２日木曜日には米雇用統計が予定されており、強めの数字が予想されている。なお、今週は金曜日が独立記念日の振替休日になることから木曜日に発表される。



ユーロドルは１．１４ドル台に買戻される展開。先週のラガルド総裁の発言以降、ＥＣＢの追加利上げへの期待が後退している。ただ、本日からポルトガルのシントラでＥＣＢフォーラムが開催されているが、そこでタカ派な雰囲気が再度高まるようであれば、ユーロをある程度下支えする可能性があるとアナリストは指摘している。



「相次いで出ているＥＣＢ当局者の発言の多くから浮かび上がる姿勢は、市場を引き続きタカ派寄りに傾けることで、インフレ期待を抑制しようとするものになるだろう」と述べた。



同アナリストは９月に追加利上げが実施されると予想している。ドルが再び上昇すればユーロには下押し圧力がかかるものの、ＥＣＢが利上げを示唆すれば、その下落は限定されるだろうと指摘した。ユーロドルは１．１３ドルを上回って推移し、７月には１．１５ドル方向へ緩やかに回復すると予想している。



ポンドドルは１．３２６０ドル近辺まで上昇。なお下落トレンドにはあるものの、１．３１ドル台に入ると押し目買いやショートカバーが入るようだ。アナリストからは、テク二カル的にはリバウンド相場への期待感も出てきているとの指摘も出ている。先々週の６月１７日の急落で日足ベースのローソク足は包み足を示現し、その後に１．３１４０ドル付近まで下落し、年初来安値を更新。ただ、ここ数日は反発の動きを見せている。



平均回帰的、すなわち下げ過ぎに伴う自律反発的な買い戻しともみられるが、週足のローソク足では強気の十字線（明けの明星）が示現しており、現在の反発が継続する可能性がある。特に、スロー・ストキャスティクスが反転シグナルを示せば、中期的な大きな転換点となる可能性があるという。



スターマー首相の後任の最有力候補であるバーナム氏の演説もポンドをサポート。同氏が英全体の成長を押し上げると表明する一方、財政規律を守る姿勢を改めて示したことが材料視されている。バーナム氏は成長改善と生活水準向上に向けた自身の計画は健全な財政によって裏付けられる」と述べた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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