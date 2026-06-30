高嶋ちさ子、親友が住む6LDDKKSSの大豪邸へ！祖母は日本にパーマ技術を広めた美容界のパイオニア

小泉孝太郎と高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと、“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

そして、親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎が、日本名所を訪ねて魅力を楽しく学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』。

この2番組による豪華ラインナップで、6月16日（火）から3週連続3時間スペシャルが放送されている。

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最終夜となる本日6月30日（火）は、『プラチナファミリー』と『火曜の良純孝太郎』の合体スペシャルとして、ちさ子がアメリカへ、良純は新幹線工場へ潜入する3時間スペシャルが放送される。

◆ちさ子がロサンゼルスへ！

『プラチナファミリー』では、ちさ子がセレブな友達に会いに、日本を飛び出しアメリカ・ロサンゼルスへ。最初にちさ子が訪れたのは、ビバリーヒルズにある親友の自宅だ。

その親友は、創立92年、21万人以上の卒業生を輩出してきた専門学校の校長。祖母は、日本にパーマ技術を広めた美容界のパイオニアとして知られている。

アメリカで生まれ育った彼女は、12歳で来日。日本語もわからないなかで若くして校長に就任した。以降、美容師としての技術に加え、ネイルや着付けまで幅広い“美”を学べるようにカリキュラムを改革。

現在は、ビバリーヒルズの人気美容室やハリウッドの特殊メイク現場での海外研修も行い、生徒たちの活躍の場を世界へ広げている。

さらに南カリフォルニア大学では、浴衣の着付けを通じて日本文化を伝える授業も実施。美容の枠を超え、日本の美と心を世界へ届け続けている。

そんな彼女の自宅は、6LDDKKSSという驚きの間取りを誇る大豪邸。広々としたリビングやゆったりとしたダイニングが印象的で、ちさ子も宿泊したことがあるゲストルームには専用のリビングまで完備されている。

室内には信楽焼の置物や着物など和の品も大切に置かれ、アメリカらしい開放感のなかに日本文化への深い愛情がにじむ住まいだ。

ちさ子と彼女は、子ども同士が同じ幼稚園に通っていたことをきっかけに出会い、やがて家族ぐるみで行き来するほどの親しい関係へと発展した。

日常の何気ないやり取りを重ねるなかで信頼を深めていった2人は、子どもが留学した際には彼女が親身にサポートするなど、互いに支え合う存在に。プライベートでも何度も一緒に旅行を楽しむなど、その絆は年々強まっている。

そんな長年の友情があるからこそ明かされる、意外な素顔とは？

アメリカで生まれ育ちながら、日本語もわからないまま美容の世界へ飛び込み、重責を背負いながら歩んできた道のりも明らかになる。

さらに、ちさ子は友人の紹介で、夫とともにヘルスケア関連のビジネスを立ち上げ世界で親しまれるブランドを育ててきた田中尚子さんの大豪邸へ。

ロサンゼルス屈指の高級住宅地にある2階建て8LLDKの邸内には、大きな暖炉を備えたリビング、サウナ室、ゲストルーム、そして空気圧で上下するバキューム型エレベーターまで完備。庭のプールやベランダ、夫の書斎からは太平洋を一望でき、まさに夢のような住まいだ。

圧倒的なスケールと景色に、ちさ子も「素晴らしい景色！」と大興奮。その華やかな暮らしぶりにも注目だ。

番組ではこのほか、ちさ子の高校時代からの親友で、世界的に活躍するチェリスト・水谷川優子と、2人の共通の友人で世界的ヴァイオリニストの鷲見恵理子が登場。ちさ子とともに浅草でさまざまな人生初体験に挑む。