「北九州記念・Ｇ３」（７月５日、小倉）

ハンデ戦で行われる夏の小倉の電撃戦。スピード自慢が名を連ねたが、データ班のイチ推しはフリッカージャブだ。重賞初挑戦となった２走前こそ６着に敗れたが、前走の鞍馬Ｓをレコードで制し、改めて高い能力を証明した。５７・５キロのハンデを克服し、重賞初制覇をつかみ取る。

▼傾向（過去１０年）

０６年からサマースプリントシリーズに組み込まれ、距離が芝１８００メートル→１２００メートルに変更された。

▼人気

１番人気〈１・３・１・５〉

２番人気〈０・０・１・９〉

３番人気〈２・２・１・５〉

４番人気〈０・２・０・８〉

５番人気〈２・１・１・６〉

上位人気馬の信頼度はかなり低い。

▼ハンデ トップハンデ馬は２、３、１、６、１、５、１７、６、１６、２着（同ハンデの場合は先着馬が対象）。

▼ステップ

重賞〈６・７・７・７７〉

ＯＰ競走〈２・４・３・５６〉

準ＯＰ〈２・０・０・１１〉

勝ち馬９頭が芝１２００メートル戦から参戦。同全頭が中２〜８週のローテだった。

▼前走内容 勝ち馬９頭が６着以内かつ、負けても０秒６差以内。同８頭が７番人気以内だった。

▼性齢 ３歳馬〈２・１・３・１７〉

４歳馬〈３・１・３・１９〉

５歳馬〈１・６・１・４３〉

６歳馬〈３・１・３・３８〉

７歳以上〈１・１・０・２６〉

各世代から勝ち馬が出ているが、勝率で比較すると５歳馬と７歳以上は劣勢。牝馬は〈５・５・７・５７〉と大活躍。

▼距離実績 勝ち馬８頭が芝千二で３勝以上を挙げていた。

▼決め手 逃 げ〈２・１・１・６〉

先 行〈２・５・２・３１〉

差 し〈５・３・３・５９〉

追 込〈１・１・４・４７〉

勝ち馬８頭が前走の４角（直線競馬出走馬は残り３Ｆ地点）を６番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目クリアはフリッカージャブのみ。２戦２勝と得意の小倉で重賞初制覇なるか。（記録室）