「残業の多い部署なら管理職以上」給与が逆転する職場の実態に年収700万の40代女性が漏らした本音

働き方や価値観の多様化が進む中、社内で「管理職になりたくない」と考える人が増えている。責任の重さと待遇のバランスに疑問を抱く声は少なくない。

投稿を寄せた40代女性（事務・管理／年収700万円）は、自身の勤める会社の実情と、社員が昇進を避けたがる背景について明かしてくれた。（文：篠原みつき）

「残業の多い部署なら同じくらいか管理職以上になる」

女性の会社は年功序列の制度が残っており、それが管理職を目指す意欲を削ぐ一因になっているという。

「50代まで年功序列で給与が上がるため、管理職と非管理職で比べても、200万円程度しか変わらない。残業の多い部署なら同じくらいか管理職以上になる」

平社員のままでも年齢とともに給与が上がり、残業代の有無によっては年収が逆転するケースすらある。これでは、わざわざ負担の大きい役職に就く意味は感じにくいだろう。

「大変なのでまずそのポジションにつきたくない」

さらに女性は、管理職の一歩手前である「リーダー的ポジション」の過酷さについても指摘している。残業代は支給されるものの、実務とマネジメントの両方を求められ、最も負担が集中するポジションのようだ。

「一番残業が多くなりがちできつい。ちょうど子育てしている年代にもあたる。管理職以上に部下と距離が近い分、精神的な不満も直接一手に受け、育休などで人手が不足したら自ら職務にもあたり、大変なのでまずそのポジションにつきたくない」

つまり典型的な中間管理職で、肉体的・精神的な負担は計り知れない。ライフスタイルの変化も管理職を避ける風潮に拍車をかけているようだ。

「最近は男性も育児を担うようになり、管理職になりたがらない人が増えた」

そう職場の変化を語り、現状の制度に対して次のように苦言を呈している。

「職位が上がらないと30代からは昇給しない、くらいにならないと管理職になる魅力はない」

すると実質的な年功序列廃止となるわけだが、それはそれで不満が出そうな問題だ。

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