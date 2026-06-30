手のひらサイズでHonda CB750Fを飾る！ ホビージャパン「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク」

記事ポイント ホビージャパンが巨摩郡のHonda CB750Fを1/24再現前期丸ミラーと後期角ミラーの2仕様を展開専用ケース付き、原作名シーンのパッケージ ホビージャパンが巨摩郡のHonda CB750Fを1/24再現前期丸ミラーと後期角ミラーの2仕様を展開専用ケース付き、原作名シーンのパッケージ

ホビージャパンが『バリバリ伝説』の主人公「巨摩 郡」が駆るHonda CB750Fを、1/24ダイキャスト完成品バイク模型として発売します。

直営店「ポストホビー」および全国模型取扱店にて、2026年6月11日より予約受付が始まりました。

作中に登場する仕様に合わせて、前期丸ミラーと後期角ミラーの2仕様がラインナップされています。

ホビージャパン「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク」

予約開始日：2026年6月11日発売予定：2026年9月販売料金：4,290円(税込)サイズ：1/24スケール(全長約9cm)ボディ材質：ダイキャスト製仕様：塗装済み完成品、ディスプレイ用モデル対象年齢：14才以上パッケージ：(W)135mm×(D)70mm×(H)80mm予約方法：直営店「ポストホビー」、全国模型取扱店、ポストホビーWEBSHOP品番：HJB240201BD、HJB240401BD

『バリバリ伝説』の主人公「巨摩 郡」が駆るHonda CB750Fを、ディスプレイバイクモデルとして造形しています。

オリジナルパッケージ、クリアケース、専用台座が付属し、部屋のインテリアとしてそのまま飾れます。

後期角ミラー仕様のHonda CB750F

品番：HJB240201BD品名：バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー

後期角ミラー仕様は、フロント、リア、サイドの各アングルでHonda CB750Fの姿を再現したモデルです。

綿密な実車取材と原型のチューニングにより、実車の雰囲気を損なわない造形再現を目指しています。

エンジン、メーター回り、ブレーキシステム、タイヤなどの細部も作り込まれています。

特徴的な4-1集合管とメーター周り

特徴的な4-1集合管を再現し、Honda CB750Fらしいサイドの見え方を楽しめる仕上がりです。

メーター周りのディテールも作り込まれ、ディスプレイ用モデルとして近くで眺められます。

シートの質感も再現され、完成品バイク模型としての密度が伝わる仕様です。

前期丸ミラー仕様のラインナップ

品番：HJB240401BD品名：バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー

前期丸ミラー仕様もラインナップされ、作中に登場する仕様に合わせて選べます。

パッケージには原作コミックの名シーンをあしらい、モデル本体とあわせて『バリバリ伝説』の世界観を飾れる仕様です。

前期丸ミラーと後期角ミラーの2仕様を並べることで、ミラー形状の違いも見比べることができます。

可動するサイドスタンドとディスプレイケース

サイドスタンドは可動し、飾るときの見え方に変化を付けられます。

専用のディスプレイケースに梱包されているため、モデル本体をケースごと置いて楽しめます。

オリジナルパッケージと専用台座も付属し、コレクションとして保管しやすい形です。

ホビージャパン初の本格ダイキャスト製ディスプレイバイクモデル

ホビージャパンの1/24スケール完成品バイクは、ダイキャスト製ミニカーブランド「HJ64」の製造、販売のノウハウを生かしたシリーズです。

ホビージャパンでは初となる本格的なダイキャスト製ディスプレイバイクモデルとして、2025年より本格的に着手されています。

今回の『バリバリ伝説』モデルは一度限りの限定生産モデルです。

Honda CB750Fの造形、ミラー仕様の違い、可動するサイドスタンドを手のひらサイズで眺められます。

原作コミックの名シーンをあしらったパッケージと専用ケースにより、モデル本体と箱をあわせて飾れます。

ホビージャパン「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク」はいつ予約できますか？

A. 2026年6月11日より、直営店「ポストホビー」および全国模型取扱店にて予約受付が始まっています。

ポストホビーWEBSHOPでも予約できます。

Q. ラインナップは何種類ありますか？

A. 「HJB240201BD バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー」と、「HJB240401BD バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー」の2仕様です。

Q. 付属品はありますか？

A. オリジナルパッケージ、クリアケース、専用台座が付属します。

製品は専用のディスプレイケースに梱包され、そのまま部屋のインテリアとして飾れます。

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