空港土産にツルツル麺！ オカベ「オカベの麺」徳島阿波踊り空港販売

記事ポイント オカベの麺、徳島阿波踊り空港で販売約300年続く半田そうめん伝統の半田手延めんオカベの麺と濃縮つゆを徳島土産に オカベの麺、徳島阿波踊り空港で販売約300年続く半田そうめん伝統の半田手延めんオカベの麺と濃縮つゆを徳島土産に

オカベが、徳島阿波踊り空港3階の「スカイショップしらさぎ」で半田手延めん「オカベの麺」のお土産を販売しています。

販売開始日は2026年6月18日(木)で、「オカベの麺」と「濃縮つゆ」が空港の売り場に並びます。

徳島県つるぎ町の半田地区で受け継がれてきた半田そうめんを、空港で持ち帰れる取り扱いです。

オカベ「オカベの麺」徳島阿波踊り空港販売

販売開始日：2026年6月18日(木)販売場所：徳島阿波踊り空港3階「スカイショップしらさぎ」店舗所在地：徳島県板野郡松茂町(徳島阿波踊り空港3階)営業時間：6:10-20:20

半田そうめんは、徳島県つるぎ町の半田地区で約300年続く伝統の手延べ製法で作られるご当地麺です。

一般的なそうめんより太く、うどんより細い形が特徴です。

太さとコシがあり、冷たい食べ方にも温かい食べ方にも合わせられます。

和・洋・中にアレンジしやすい点でも知られています。

半田にある製麺所のひとつ、オカベが作る「オカベの麺」は、“ねじって、鍛えて、延ばす”を繰り返して作られます。

1本の麺に18の層を織りなす独自の技法によって、多少茹ですぎても延びないコシの強さを生みだします。

歯を押し返してくるような弾力と、なめらかでツルツルののど越しを味わえる麺です。

口の中では小麦本来の香りと自然の甘みが広がります。

徳島阿波踊り空港は、2024年度に107万人を超える利用者数となっています。

現在は東京、福岡、ソウル線が就航し、ビジネスや旅行の利用者が年々増えています。

徳島の空港で、半田地区の手延べ製法から生まれた麺をお土産として選べます。

空港3階で選べる半田手延めんとつゆ

店舗名：スカイショップしらさぎ販売場所：徳島阿波踊り空港3階取り扱い：「オカベの麺」「濃縮つゆ」

徳島阿波踊り空港3階の売り場では、「オカベの麺」と「濃縮つゆ」をお土産として購入できます。

陳列棚には、半田手延めんとつゆが並ぶ形です。

空港を利用する場面で、徳島県つるぎ町の半田地区に伝わる麺を手に取れます。

「オカベの麺」は、冷・温を問わず使える太さとコシがあります。

家庭では、冷たいそうめん、温かい麺、和・洋・中のアレンジに合わせられる商品です。

「濃縮つゆ」も同じ売り場で扱われるため、麺と組み合わせて持ち帰れます。

コシとのど越しを味わう「オカベの麺」

商品名：「オカベの麺」販売価格：1,600円(税込)内容量：1袋2束入り×5袋(10人前)

「オカベの麺」は、半田そうめんの伝統をもとに作られる半田手延めんです。

“ねじって、鍛えて、延ばす”を繰り返す技法が、強いコシにつながっています。

歯を押し返してくるような弾力と、なめらかでツルツルののど越しを楽しめます。

小麦本来の香りと自然の甘みが口の中で広がる仕上がりです。

一般的なそうめんより太く、うどんより細い麺なので、冷たい食べ方にも温かい食べ方にも合います。

和・洋・中のアレンジにも使いやすく、徳島のお土産として食卓で味わえる商品です。

少人数で味わえる「オカベの麺」

商品名：「オカベの麺」販売価格：550円(税込)内容量：1袋3束入り(3人前)

もうひとつの「オカベの麺」は、少人数で半田手延めんを味わえる内容量です。

半田地区で約300年受け継がれてきた半田そうめんの伝統を、空港のお土産として持ち帰れる一品です。

太さとコシのある麺は、冷たい一品にも温かい一品にも使えます。

なめらかでツルツルののど越しがあり、食卓で半田そうめんらしい食感を味わえます。

麺と合わせて持ち帰れる「濃縮つゆ」

商品名：「濃縮つゆ」販売価格：800円(税込)内容量：500ml

「濃縮つゆ」は、「オカベの麺」と同じ売り場で扱われる商品です。

半田手延めんと組み合わせて購入できるため、空港のお土産として麺とつゆをそろえられる組み合わせです。

コシのある麺と一緒に持ち帰ることで、徳島県つるぎ町の半田地区に伝わる麺を家庭で味わえます。

冷たい食べ方や温かい食べ方に合わせて、「オカベの麺」を食卓で使えます。

太さとコシのある半田手延めんを、徳島阿波踊り空港でお土産として選べます。

小麦本来の香り、自然の甘み、ツルツルののど越しが、家庭の食卓で味わえる商品です。

オカベ「オカベの麺」徳島阿波踊り空港販売の紹介でした。

よくある質問

Q. 「オカベの麺」はどこで販売されていますか？

A. 徳島阿波踊り空港3階の「スカイショップしらさぎ」で販売されています。

店舗所在地は徳島県板野郡松茂町の徳島阿波踊り空港3階です。

Q. 販売開始日はいつですか？

A. 2026年6月18日(木)から販売されています。

オカベが、半田手延めん「オカベの麺」のお土産を販売することを知らせています。

Q. 空港ではどの商品を購入できますか？

A. 「オカベの麺」と「濃縮つゆ」を購入できます。

「オカベの麺」は1,600円(税込)の商品と550円(税込)の商品があり、「濃縮つゆ」は800円(税込)です。

Q. 「オカベの麺」はどんな麺ですか？

A. 徳島県つるぎ町の半田地区で約300年続く伝統の手延べ製法をもとにした半田手延めんです。

一般的なそうめんより太く、うどんより細いご当地麺です。

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