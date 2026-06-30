◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

サッカー北中米Ｗ杯の１次リーグで敗退した韓国ファンがブラジルに惜敗した日本をたたえた。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分の悲劇。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

韓国のＸでは「日本」がトレンドランク上位入り。ネット上では「『負けたけどよく戦った！』好きな表現ではないが…日本サッカー代表チームがブラジルサッカー代表チームを相手に見せてくれた試合にぴったり合う言葉のようだ」「日本はとてもうまかったが残念。負けましたが、本当に頑張った」「正直、認めるわ。日本サッカー、これはもうアジア最強で間違いないと思う」「結果は残念だけど日本サッカー組織力の力をよく見せてくれた」「日本はとても上手で、守備がとてもいい」「正直、日本を応援するのは容易ではないが、ブラジルを相手にする日本の勝利を願うくらいの心はあった。だから残念」「負けたが、よく戦った」「とても素敵な試合でした。十分に勝てる可能性を見せてくれましたね」「今の日本サッカーは攻撃、展開、守備とあらゆる面で優れている。これは認めなければこれから韓国サッカー発展はない」などの声が上がっていた。

韓国は引き分けでも突破が決まっていた２５日の南アフリカ戦で敗北し、２８日にコンゴが勝利した時点で敗退が決定。各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進出できる中で最終的に１０番手となった。これにより洪明甫監督が辞任を表明。李在明大統領が自身のＸに「無能な人を指揮官に選べば結果は火を見るより明らかです。Ｗ杯出場にも多くの国民の血税と国家的な支援が投入される。Ｗ杯での失敗は組織と人事の失敗によるもの。あっけにとられる出来事で国民の皆様に深い失望を与えた点、誠に申し訳なく思います」と投稿する事態となっていた。