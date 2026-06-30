◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

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終了のホイッスルと同時に、森保ジャパンイレブンは悔しさと脱力感に包まれた。ピッチで大の字になる選手、涙を流す選手･･･。王国を追い詰めたが、最後は地力の差を見せつけられる形で逆転負けを喫した。

立ち上がりは積極的なハイプレスを仕掛けたが、試合が進むにつれてミドルブロックに変更するなど、柔軟にブラジルの強力攻撃陣に対応。粘り強く守り、前半２９分に先制する。ＭＦ佐野海舟がパスをカットすると、自ら前へ運んでエリア手前からミドルシュート。低い弾道のシュートはゴール左へ吸い込まれた。

２点ビハインドから大逆転勝利した昨年１０月の親善試合の再来を予感させたが、ここからブラジルの反撃が始まった。後半からブラジルがクロスからの攻撃を増やし、ピンチが増える。すると後半１１分、そのクロスから同点弾を許す。攻撃の流れからＤＦガブリエルに左クロスを上げられると、ファーサイドでＭＦカゼミロにフリーでヘディングを許し、ネットの中に押し込まれた。ビニシウスも左サイドで個の能力を発揮し、徐々にブラジルの流れになっていく。

顔面ブロックあり、神セーブありで後半アディショナルタイム（ＡＴ）まで耐えに耐えたが、ついにＡＴ６分、ＦＷマルチネリに決勝点を奪われた。表示されていたＡＴは６分。同点での引き分け突入まで残り時間１分たらずの悲劇だった。

試合後、失点につながるミスをした田中碧や故障で決勝Ｔに出場できなかった久保建英は人目をはばからず号泣。懸命の守備を見せた谷口彰悟らの目も真っ赤になっていた。

本気で世界一を目指してチームを強化してきた森保監督は「『監督として力がなくて皆さんにすみません』ということをお伝えしたい」と頭を下げた。

ＤＦ谷口彰悟「ここまで歩んできたプロセス、この試合に向けた３日間、Ｗ杯に向けた３年半もそうだし、何が足りなかったとか間違ってたかというのは、正直今のところ思いつかない。それぐらい自信を持ってこの大会に臨めて、みんなが勝てるぞと前向きに臨めたので、そこに対する後悔は全くない」

ＧＫ鈴木彩艶「最終的にゴールを防ぎきれなかったところは受け止めなければいけないですし、まだまだ強くならなければいけないなと感じた」

ＤＦ冨安健洋「まだまだ力の差はあるんだろうなという感じ。恩返しできず申し訳ない気持ちが大きい」

ＤＦ板倉滉「日本代表が強くなる道筋は提示できていたんじゃないかなと思う」

ＭＦ鎌田大地「みんなで次にいきたかった。日本にとってこのスポーツが国技になるくらいにならないと本当に取れないと実感している」

ＭＦ堂安律「日本サッカーが優勝するために全選手必死に準備してここまでやってきて世界はやはりレベルが高いと思う」

ＭＦ佐野海舟「チームの結果が自分の得点なんかより、全てなので、悔しいです」

ＭＦ前田大然「守備に回る時間が多かったので、時間の問題だったかなと思う。僕たちがこれまでやってきたことは変わりない。胸を張って日本に帰りたい」

ＭＦ久保建英「今日の試合はすごく見てて誇らしかった。大事な時に僕がいたら何か変えられたとか、そういうことを言うつもりはないですけど、今まで僕のことを信じてくれた色んな人たち、チームメートに申し訳ないなと思う」

ＦＷ上田綺世「戦術的に対等に戦える試合内容にはできなかった」