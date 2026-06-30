◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２ー１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分の悲劇。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

前回の２２年カタール大会では１６強でクロアチアに１ー１からのＰＫ戦の末に敗れていた。今回も強豪ブラジルと接戦を繰りひろげるも、最後の最後に力尽きた。ただ、歴代最多５度の優勝を誇る“王国”に善戦したことで、森保一監督は「ブラジルとの力関係は間違いなく縮めてこられている。ブラジルがどうこうではなく、世界のトップ基準に間違いなく日本も近づいてきている感覚ではいます」と、４年間で培ってきた成長を語った。

これまでのように、守備一辺倒になりながらワンチャンスを決めるのではなく、日本主導で攻撃することもできるようになった。森保監督も「感覚としては、日本がコントロールできる時間も長くなり、かつ守備ではいっぱいいっぱいだったところが、しっかりと受けられるようになった」と評価。だが、３２強敗退という結果には「ただし、勝っていくためには攻守でさらに力をつけなければいけない」と課題を提示した。